Madrido derbyje penkiais įvarčiais nuskriaustas „Real“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą

Xabi Alonso auklėtiniai išvykos rungtynėse 2:5 (2:2) nusileido Madrido „Atletico“ komandai.
14-ąją minutę Robinas Le Normandas smūgiu su galva iš kelių metrų išvedė šeimininkus į priekį, bet dar pirmajame kėlinyje „Real“ sugebėjo persverti rezultatą.
25-ąją minutę Arda Guleras puikiu perdavimu išvedė Kylianą Mbappe į priekį, o prancūzas aplenkęs varžovus atsidurė vienas prieš vartininką ir pasižymėjo tiksliu smūgiu.
36-ąją minutę pasižymėjo jau pats A. Guleras. Vinicius kairiajame krašte klaidino kelis varžovus vienu metu ir rado baudos aikštelėje nedegiamą turką, kuris smūgiuodamas vienu lietimu neklydo.
Tačiau rezultatas dar kartą tapo lygus. 4-ąją pirmojo kėlinio pridėtą minutę Alexanderis Sorlothas smūgiu su galva sugebėjo nukreipti kamuolį į vartų tinklą.
Antrajame kėlinyje „Real“ ekipos laukė krachas.
Julianas Alvarezas pasižymėjo nuo 11 metrų žymos, vėliau pridėjo dar vieną įvartį ir suteikė svarią persvarą „Atletico“ ekipai.
O galiausiai jau per pridėtą laiką Antoine Griezmannas varžovų vartininką Thibaut Courtois penktą kartą privertė traukti kamuolį iš savo vartų tinklo.
„Real“ klubui tai buvo pirmieji prarasti taškai „La Liga“ čempionate, tačiau kol kas su 18 taškų jie dar išlaiko lyderio poziciją, o „Atletico“ su 12 taškų pakilo į 4-ąją vietą.
Madrido RealMadrido AtleticoLa Liga
Rodyti daugiau žymių