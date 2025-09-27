Lrytas Premium prenumerata tik
Per anksti išsigelbėjimų patikėjęs „Liverpool“ iššvaistė pirmuosius taškus

2025 m. rugsėjo 27 d. 20:17
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygos čempionai ir lyderiai šeštadienį iššvaistė pirmuosius taškus šiame sezone. Arne Sloto treniruojamas „Liverpool“ išvykoje 1:2 (0:1) pripažino Londono „Crystal Palace“ pranašumą.
9-ąją minutę po kampinio kamuolys atsidūrė prie Ismailo Sarro kojos ir senegalietis iš kelių metrų pasiuntė kamuolį į vartų tinką.
Nepaisant to, pirmajame kėlinyje „Crystal Palace“ net ir pirmaudami spaudė Anglijos čempionus ir kūrėsi vieną nuostabią progą po kitos, tačiau „Liverpool“ saugojo įspūdingas Alisson žaidimas bei tvirta vartų konstrukcija.
87-ąją minutę šeimininkams nepavyko sėkmingai išsivalyti kamuolio iš baudos aikštelės. Kamuolys atsidūrė pas Federico Chiesa ir šis sėkmingai nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
Tačiau italas didvyriu netapo. 7-ąją teisėjo pridėtą minutę Eddie Nketiah sugebėjo nukreipti kamuolį į vartus ir padovanoti pergalę „Crystal Palace“ ekipai.
Pralaimėjimą patyrė ir Londono „Chelsea“ klubas, kuris namuose 1:3 (1:0) nusileido „Brighton“ ekipai.
Enzo Fernandezas 24-ąją minutę išvedė šeimininkus į priekį, tačiau antrojo kėlinio pradžioje Trevoh Chalobah užsidirbta raudona kortelė skandino „Chelsea“ ekipa.
Iš pradžių pasižymėjo Danny Welbeckas, o jau per teisėjo pridėtą laiką įvarčius mušė Maximas Du Cuyperas ir D. Welbeckas.
Kiti rezultatai:
„Leeds United“ – „Bournemouth“ 2:2,
„Manchester City“ – „Burnley“ 5:1.
LiverpoolCrystal PalaceBurnley
