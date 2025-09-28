„Premier“ lygoje – dramatiškas „Arsenal“ išsigelbėjimas

Šeimininkai į priekį išsiveržė 34-ąją minutę. Sandro Tonali pakėlus kamuolį į baudos aikštelė Nickas Woltemade‘as oro dvikovoje įveikė Gabrielį ir pasiuntė kamuolį į vartus.
Londono futbolininkai rezultatą lygino tik 84-ąją minutę. Po puikaus Declano Rice’o perdavimo Mikelis Merino pelnė įvartį smūgiu su galva pelnė įvartį.
Pergalingas įvartis krito jau 6-ąją teisėjo pridėtą minutę. Po kampinio Gabrielis sugebėjo su galva nukreipti kamuolį į vartus ir išplėšti pergalę.
„Arsenal“ su 13 taškų užima antrąją vietą ir 2 taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Liverpool“. Niukaslo ekipa su 6 taškais rikiuojasi 15-oje pozicijoje.