Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

„Premier“ lygoje – dramatiškas „Arsenal“ išsigelbėjimas

2025 m. rugsėjo 28 d. 23:07
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygoje Londono „Arsenal“ futbolininkai išvykoje stebuklingai išsigelbėjo ir 2:1 (0:1) palaužė „Newcastle United“.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeimininkai į priekį išsiveržė 34-ąją minutę. Sandro Tonali pakėlus kamuolį į baudos aikštelė Nickas Woltemade‘as oro dvikovoje įveikė Gabrielį ir pasiuntė kamuolį į vartus.
Londono futbolininkai rezultatą lygino tik 84-ąją minutę. Po puikaus Declano Rice’o perdavimo Mikelis Merino pelnė įvartį smūgiu su galva pelnė įvartį.
Pergalingas įvartis krito jau 6-ąją teisėjo pridėtą minutę. Po kampinio Gabrielis sugebėjo su galva nukreipti kamuolį į vartus ir išplėšti pergalę.
„Arsenal“ su 13 taškų užima antrąją vietą ir 2 taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Liverpool“. Niukaslo ekipa su 6 taškais rikiuojasi 15-oje pozicijoje.
Londono ArsenalNewcastle UnitedAnglijos Premier lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.