Baltijos taurės pusfinalyje žalgirietės įveikė Lietuvos čempiones

Lietuvos čempionės iš Šiaulių po įnirtingos kovos 1:2 (0:2) nusileido žalgirietėms, kurios žengė į finalą.
Rungtynes aktyviau pradėjo viešnios iš sostinės. Nors rimtų pavojų prie gintriečių vartų per pirmąsias 10 minučių nebuvo, užvaldyti kamuolio Steve’o Beeks’o auklėtinėms nesisekė.
13-ąją susitikimo minutę į aikštės šeimininkių vartus Ugnė Šmitaitė paskyrė 11 metrų baudinį, kurį sėkmingai realizavo bei vilnietes į priekį išvedė Olamide Adugbe – 0:1.
Po praleisto įvarčio gintrietės perėmė kamuolio kontrolę, tačiau vaisių tai nedavė. 31-ąją rungtynių minutę krito antrasis įvartis į geltonai juodų vartus, kai kontratakoje ta pati O. Adugbe pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 0:2. Pirmajame kėlinyje rezultato sušvelninti ir grąžinti intrigos aikštės šeimininkėms nepavyko.
Su kita energija į aikštę po pertraukos žengusios gintrietės sugebėjo greitai pelnyti pirmąjį įvartį bei sugrąžinti intrigą. 55-ąją rungtynių minutę technišku smūgiu į apatinį vartų kampą pasižymėjo Laura Spenazzatto – 1:2.
67-ąją minutę neblogą šansą pasižymėti turėjo Madison Bowers, o po kelių akimirkų smūgiu galva galėjo rezultatą išlyginti Lidiane Ribeiro, tačiau pastarosios smūgis prašvilpė virš skersinio.
Geltonai juodos ir toliau užgulė žalgiriečių vartus. Pavojingas baudos smūgis, kurį išprovokavo L Ribeiro baigėsi dar vienu pavojingu smūgiu, kurio autorė šį kartą buvo Laura Kubiliūtė.
Nepaisant visų pastangų S. Beeks’o auklėtinėms perlaužti rungtynių eigos bei nukelti įvykius į pratęsimą nepavyko, o pergalės džiaugsmu po finalinio teisėjos švilpuko mėgavosi žalgirietės.
Primename, kad „Gintra“ tęs pasirodymą Europoje ir jau greitai debiutuos UEFA moterų Europos lygos turnyre. Burtai lėmė, kad antrajame atrankos etape geltonai juodos susitiks su Danijos vicečempione Farumo „Nordsjælland“.
Pirmosios tarpusavio rungtynės vyks spalio 7 dieną 18:00 val. Šiauliuose, antrasis susitikimas spalio 15 d. bus žaidžiamas Danijoje. Antrasis atrankos etapas, kaip ir tolesnės varžybos, vyks namų–išvykos formatu.