Nelengvai laimėjusi „Barcelona“ Ispanijos čempionate išsiveržė į priekį

Hansi Flicko auklėtiniai namuose 2:1 (1:1) palaužė San Sebastiano „Real Sociedad“ ekipą.
Svečiai į priekį išsiveržė 31-ąją minutę, kuomet Alvaro Odriozola pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau jau po 12-os minučių Jules Kounde rezultatą išlygino.
Pergalingas įvartis krito 59-ąją minutę. Po Lamine‘o Yamalio perdavimo Robertas Lewandowskis sugebėjo su galva nukreipti kamuolį į vartus.
„Barcelona“ su 19 taškų pakilo į 1-ąją vietą čempionate. „Real Sociedad“ savo sąskaitoje turi tik 5 taškus ir rikiuojasi 17-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
Madrido „Rayo Vallecano“ – „Sevilla“ 0:1,
„Elche“ – Vigo „Celta“ 2:1.
