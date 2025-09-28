Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nikaragviečio įvartis per save „Panevėžiui“ padovanojo antrąją LFF taurę

2025 m. rugsėjo 28 d. 17:52
Lrytas.lt
Jonavos miesto centriniame stadione „Panevėžio“ futbolo klubas antrą kartą istorijoje kėlė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurę į viršų.
Panevėžiečiai finale 1:0 (0:0) palaužė Kauno rajono „Hegelmann“.
Didžiąją dalį rungtynių situaciją kontroliavo panevėžiečiai ir 72-ąją minutę galiausiai krito įvartis.
Nikaragvos puolėjas Ariagneris Smithas pasitaisęs kamuolį baudos aikštelėje sugebėjo atlikti įspūdingą smūgį per save, kuris virto titulą atnešusiu įvarčiu.
Abiem ekipoms tai buvo trečiasis LFF taurės finalas klubo istorijoje.
Panevėžiečiai prieš tai triumfavo 2020 metais, o po metų liko vicečempionais, tuo tarpu Kauno rajono ekipa pralaimėjo 2022 ir 2024 metų finalus.
Daugiausiai, net 14 kartų titulą laimėjo Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai.
futbolo klubas PanevėžysKauno Hegelmann LitauenLietuvos futbolo federacijos (LFF) taurė

