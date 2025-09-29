„Žalgiris“ Marijampolėje iškovojo svarbią pergalę medalių link

Vilniečiai pirmadienį išvykoje 3:1 (2:0) susitvarkė su Marijampolės „Sūduva“.
Svečiai į priekį išsiveržė 18-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Gustas Jarusevičius, o po 20-ies minučių jau Motiejus Burba dvigubino persvarą.
Antrasis kėlinys prasidėjo dar vienu sėkmingu „Žalgirio“ išpuoliu.
M.Burba puikiai pastebėjo link vartų kertantį Liviu Antalį, kuris iš kelių metrų nuginklavo varžovų vartininką.
Paguodos įvartį šeimininkams 87-ąją minutę pelnė Nojus Lukšys.
Likus žaisti 6 rungtynes dėl 3 vietos vyksta itin atkakli kova. 3-oje vietoje esanti „Sūduva“ turi 50 taškų, tačiau už jos nugaros esantys „Šiauliai“ ir „Žalgiris“ atsilieka vos tašku.
Žvelgiant į įvarčių santykį, marijampoliečiai ir šiauliečiai turi 11 daugiau pelnytų nei praleistų įvarčių, o vilniečiai 10.
Vietas į europinius turnyrus iškovos pirmas 3 vietas užėmusios komandos be „Panevėžio“, kuris jau užsitikrino vietą laimėjęs LFF taurę.