V. Dambrausko klubas tenkinosi lygiosiomis

Aikštės šeimininkai pirmieji įvartį pelnė 26 minutę – pasižymėjo Lance Mickelsas, bet varžovams rezultatą išlyginti pavyko jau 35 minutę – įvartį pelnė Rustamas Achmadzada.
Daugiau pasižymėti komandoms nepavyko, nors kamuolį daugiau valdė svečiai, bet smūgių į vartų plotą daugiau atliko „Sabah“ – 15 prieš 5.
Pagal mačo protokolą, dvikovą stebėjo 711 žiūrovų, nors arena talpina 9 tūkst. žmonių.
Po šių lygiųjų „Sabah“ su 8 taškais rikiuojasi septintoje lygos vietoje. Pirmauja pirmenybėse „Zira“ ekipa, turinti 12 taškų.