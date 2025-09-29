Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Futbolas

V. Dambrausko klubas tenkinosi lygiosiomis

2025 m. rugsėjo 29 d. 08:05
Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas sekmadienį Azerbaidžano „Premier“ lygoje sužaidė lygiosiomis. „Sabah“ 1:1 sužaidė su „Sumqayit“ klubu.
Aikštės šeimininkai pirmieji įvartį pelnė 26 minutę – pasižymėjo Lance Mickelsas, bet varžovams rezultatą išlyginti pavyko jau 35 minutę – įvartį pelnė Rustamas Achmadzada.
Daugiau pasižymėti komandoms nepavyko, nors kamuolį daugiau valdė svečiai, bet smūgių į vartų plotą daugiau atliko „Sabah“ – 15 prieš 5.
Pagal mačo protokolą, dvikovą stebėjo 711 žiūrovų, nors arena talpina 9 tūkst. žmonių.
Po šių lygiųjų „Sabah“ su 8 taškais rikiuojasi septintoje lygos vietoje. Pirmauja pirmenybėse „Zira“ ekipa, turinti 12 taškų.
