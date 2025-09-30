Antradienio Čempionų lygos vakaras: „Atletico“ siekia atsilaikyti prieš „Eintracht“

Madrido „Atletico“ ekipa namuose priima Frankfurto „Eintracht“ klubą.
Pirmajame mače Madrido ekipa 2:3 nusileido „Liverpool“ futbolininkams, o „Eintracht“ 5:1 sutriuškino Stambulo „Galatasaray“.
Londono „Chelsea“ savų žiūrovų akivaizdoje egzaminuoja Lisabonos „Benfica“.
„Chelsea“ Čempionų lygą pradėjo 1:3 pripažindami Miuncheno „Bayern“ pranašumą, o „Benfica“ 2:3 nusileido Agdamo „Qarabag“.
Kitos akistatos:
Budės „Glimt“ – Londono „Tottenham“
Stambulo „Galatasaray“ – „Liverpool“
Milano „Inter“ – Prahos „Slavia“
„Marseille“ – Amsterdamo „Ajax“
„Pafos“ – Miuncheno „Bayern“
