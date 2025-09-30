Antradienio Čempionų lygos vakaras: „Atletico“ siekia atsilaikyti prieš „Eintracht“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
60
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
43
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
12
Madrido „Real“
Madrido „Real“
19
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasFutbolas

Antradienio Čempionų lygos vakaras: „Atletico“ siekia atsilaikyti prieš „Eintracht“

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:43
Lrytas.lt
Antradienio vakarą UEFA Čempionų lygoje futbolo gerbėjų laukia 7 svarbios dvikovos.
Madrido „Atletico“ ekipa namuose priima Frankfurto „Eintracht“ klubą.
Pirmajame mače Madrido ekipa 2:3 nusileido „Liverpool“ futbolininkams, o „Eintracht“ 5:1 sutriuškino Stambulo „Galatasaray“.
Londono „Chelsea“ savų žiūrovų akivaizdoje egzaminuoja Lisabonos „Benfica“.
„Chelsea“ Čempionų lygą pradėjo 1:3 pripažindami Miuncheno „Bayern“ pranašumą, o „Benfica“ 2:3 nusileido Agdamo „Qarabag“.
Kitos akistatos:
Budės „Glimt“ – Londono „Tottenham“
Stambulo „Galatasaray“ – „Liverpool“
Milano „Inter“ – Prahos „Slavia“
„Marseille“ – Amsterdamo „Ajax“
„Pafos“ – Miuncheno „Bayern“
Madrido AtleticoFrankfurto EintrachtLondono Chelsea
