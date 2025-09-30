Ispanijos lygoje – šiurpi tragedija: gavęs traumą 19-metis vartininkas mirė aikštėje

Vartininkas patyrė sunkią galvos traumą, po kurios jam aikštėje sustojo širdis. Incidentas įvyko šeštadienio rungtynių 60-ąją minutę, kai jis šoko paimti kamuolį po varžovų po perdavimo ir ore susidūrė su puolėju.
Pirmasis vartininkui padėjo komandos treneris Rafa de la Pena, atlikdamas širdies masažą. Tribūnose buvusi medicinos studentė taip pat bandė jį gaivinti ir sportininkas parodė šiokius tokius gyvybės ženklus.
Vis dėlto važiuojant į ligoninę R.Ramirezas patyrė antrą širdies smūgį ir išgelbėti jaunuolio nepavyko – jo mirtis konstatuota pirmadienį Santandero ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.
Per savo karjerą R.Ramirezas tapo vienu iš „Colindres“ lyderių.
Jam buvo skirtas komandos kapitono raištis ir padėjo klubui išsilaikyti penktojo diviziono čempionate.