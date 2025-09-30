Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Naujo „West Ham“ trenerio debiutas paženklintas lygiosiomis Liverpulyje

2025 m. rugsėjo 30 d. 00:08
Lrytas.lt
Londono „West Ham United“ ekipos trenerio poste debiutavęs Nuno Esprito Santo gali džiaugtis pirmuoju tašku.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse jo vadovaujama komanda sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su Liverpulio „Everton“.
Pirmieji pasižymėjo šeimininkai. 18-ąją minutę po Jameso Garnerio perdavimo Michaelis Keane‘as smūgiu su galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
„West Ham“ herojumi tapo Jarrodas Bowenas, kuris suklaidinęs varžovą baudos aikštelėje netrukdomas nukreipė į vartus.
Londono klubas po 6 turų turi 4 taškus ir rikiuojasi 19-oje vietoje, o „Everton“ su 8 taškais užima 9-ąją poziciją.
Šeštadienį „West Ham United“ klubas nusprendė atsisveikinti su vyr. Treneriu Grahamu Potteriu ir visu jo trenerių štabu dėl prastų rezultatų.
West Ham UnitedLiverpulio EvertonAnglijos Premier lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.