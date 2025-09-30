Naujo „West Ham“ trenerio debiutas paženklintas lygiosiomis Liverpulyje

Pirmadienį Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse jo vadovaujama komanda sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1) su Liverpulio „Everton“.
Pirmieji pasižymėjo šeimininkai. 18-ąją minutę po Jameso Garnerio perdavimo Michaelis Keane‘as smūgiu su galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
„West Ham“ herojumi tapo Jarrodas Bowenas, kuris suklaidinęs varžovą baudos aikštelėje netrukdomas nukreipė į vartus.
Londono klubas po 6 turų turi 4 taškus ir rikiuojasi 19-oje vietoje, o „Everton“ su 8 taškais užima 9-ąją poziciją.
Šeštadienį „West Ham United“ klubas nusprendė atsisveikinti su vyr. Treneriu Grahamu Potteriu ir visu jo trenerių štabu dėl prastų rezultatų.