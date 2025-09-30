Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasFutbolas

Vilniaus „Žalgiris“ išsirinko naująjį direktorių

2025 m. rugsėjo 30 d. 16:47
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgiris“ antradienį dalininkų susirinkime nusprendė, jog direktoriaus pareigos bus patikėtos Mindaugui Kasperūnui.
Tv3 žurnalistas Mantas Krasnickas skelbia, jog už M.Kasperūną balsavo 8 žmonės, prieš jį – 5.
Skelbiama, kad dalininkų surinkimo dieną kandidatūrą atsiėmė rimčiausiu konkurentu laikytas Rytis Davidovičius.
M.Kasperūnas po Vilmos Venslovaitienės pasitraukimo ėjo laikinojo vadovo pareigas.
Eidamas laikinojo direktoriaus pareigas M. Kasperūnas atleido trenerį Vladimirą Čeburiną ir į šį postą paskyrė Rolandą Džiaukštą.
Šiuo metu „Žalgiris“ dalyvauja itin įtemptoje kovoje dėl vietos Europiniame turnyre.
3-oje vietoje esanti „Sūduva“ turi 50 taškų, tačiau už jos nugaros esantys „Šiauliai“ ir „Žalgiris“ atsilieka vos tašku.
Žvelgiant į įvarčių santykį, marijampoliečiai ir šiauliečiai turi 11 daugiau pelnytų nei praleistų įvarčių, o vilniečiai 10.
Vietas į europinius turnyrus iškovos pirmas 3 vietas užėmusios komandos be „Panevėžio“, kuris jau užsitikrino vietą laimėjęs LFF taurę.
Mindaugas KasperūnasVilniaus ŽalgirisA lyga

