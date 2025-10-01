Po netikėtos pergalės – pašaipus „Galatasaray“ įrašas prieš „Liverpool“

„Premier“ lygos čempionai atliko žymiai daugiau smūgių (16 prieš 9) ir dvigubai ilgiau turėjo kamuolį (67% prieš 33%), tačiau 14-ą minutę neišnaudota Hugo Ekitike's ir Cody Gakpo proga, kai jis smūgiavo iš pustuščius vartus, greitai pavirto į idealų šansą namų komandai.
„Galatasaray“ perėmė kamuolį iš Floriano Wirtzo, nuskubėjo į kontrataką. Po keletos sekundžių Dominikas Szoboszlai'us ranka kabino Barišo Alpero Yilmazo veidą ir buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Jį 16-ą minutę realizavo Victoras Osimhenas.
Pergalei tiek ir užteko, o po jos turkų komanda socialiniame tinkle „X“ pasidalino linksma ir šiek tiek pašaipia žinute.
Įrašui buvo pasistelktas „Liverpool“ fanų posakis, kad jie niekada nevaikščios vieni (angl. You'll Never Walk Alone) pagal dainos, atliekamos prieš kiekvieną namų mačą „Anfield“ stadione, žodžius.
„Jūs niekada nevaikščiosite vieni, tačiau kartais jūs išeisit be taškų“, – paskelbė „Galatasaray“.