Po netikėtos pergalės – pašaipus „Galatasaray“ įrašas prieš „Liverpool“

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasFutbolas

Po netikėtos pergalės – pašaipus „Galatasaray“ įrašas prieš „Liverpool“

2025 m. spalio 1 d. 07:36
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Stambulo „Galtasaray“ komanda kiek netikėtai 1:0 UEFA Čempionų lygoje nugalėjo „Liverpool“ ekipą. Po susitikimo – pašaipus turkų įrašas socialinėje medijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
„Premier“ lygos čempionai atliko žymiai daugiau smūgių (16 prieš 9) ir dvigubai ilgiau turėjo kamuolį (67% prieš 33%), tačiau 14-ą minutę neišnaudota Hugo Ekitike's ir Cody Gakpo proga, kai jis smūgiavo iš pustuščius vartus, greitai pavirto į idealų šansą namų komandai.
„Galatasaray“ perėmė kamuolį iš Floriano Wirtzo, nuskubėjo į kontrataką. Po keletos sekundžių Dominikas Szoboszlai'us ranka kabino Barišo Alpero Yilmazo veidą ir buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Jį 16-ą minutę realizavo Victoras Osimhenas.
Pergalei tiek ir užteko, o po jos turkų komanda socialiniame tinkle „X“ pasidalino linksma ir šiek tiek pašaipia žinute.
Įrašui buvo pasistelktas „Liverpool“ fanų posakis, kad jie niekada nevaikščios vieni (angl. You'll Never Walk Alone) pagal dainos, atliekamos prieš kiekvieną namų mačą „Anfield“ stadione, žodžius.
„Jūs niekada nevaikščiosite vieni, tačiau kartais jūs išeisit be taškų“, – paskelbė „Galatasaray“.
LiverpoolStambulo GalatasarayUEFA čempionų lyga

