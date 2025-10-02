Lrytas Premium prenumerata tik
Čempionų lygos laimėtojas „Paris Saint Germain“ 90-ąją minutę sužlugdė „Barcelona“ tikslus sužaisti bent lygiosiomis

2025 m. spalio 2 d. 00:22
Lrytas.lt
UEFA Čempionų lygoje trečiadienį buvo sužaisti paskutinieji devyni antrojo turo mačai. Įdomiausia dienos akistata vyko Barselonoje, kur vietos „Barcelona“ klubas susikirto su čempionų titulą ginančia Paryžiaus „Paris Saint Germain“ ekipa. Nors katalonai pirmieji įmušė įvartį, galiausiai per teisėjo pridėtą laiką pergalę išplėšė prancūzų komanda.
Daugiau nuotraukų (13)
Iki akistatos abi ekipos turėjo po 3 taškus, susitvarkiusios su varžovais pirmame ture: Prancūzijos čempionas sudaužė italų Bergamo „Atalanta“ 4:0, o katalonai šiaip ne taip išvykoje nurungė „Newcastle United“ atstovus 2:1.
Pastarąjį kartą komandos susitiko 2023–2024 m. sezone, o tada Paryžiaus ekipa laimėjo 4:1 Ispanijoje – tai buvo jos antroji pergalė iš eilės prieš „Barcelona“ tokiu rezultatu.
„Barcelona“ laimėjo iš viso buvo laimėjusi šešerias iš 15 ankstesnių komandų rungtynių, o Paryžiaus klubas iškovojo penkias pergales ir sužaidė keturiskart lygiosiomis.
Šio mačo pradžioje – 19 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas, o 38 min. rezultatą išlygino Senny Mayulu. Kai jau dvikova artėjo prie pabaigos ir teisėjas žiūrėjo į laikrodį, 90 min. pergalę įvarčiu PSG išplėšė Goncalo Ramosas.
Tai jau 30-asis „Barcelona“ sezonas Čempionų lygoje – šį varžybų rekordą katalonai dalijasi su Madrido „Real“. Abu klubai dalyvavo visuose Čempionų lygos turnyruose nuo 2003 metų sezono.
Tuo tarpu Paryžiaus ekipai tai yra 18-asis sezonas Čempionų lygoje. Jie dalyvavo visuose sezonuose nuo 2012-ųjų, o per 13 pastarųjų sezonų visąlaik pasiekė atkrintamąsias varžybas.
Savo antrąją pergalę šiame turnyre iškovojo trečiadienį Agdamo „Qarabag“, kuri įveikė „Copenhagen“ 2:0. Prieš tai Azerbaidžano klubas 3:2 įveikė Lisabonos „Sporting“, o po šios nesėkmės portugalų klubo vadovybė pakeitė strategą – juo tapo Jose Mourinho. Tačiau ir jis neišgelbėjo „Sporting“ nuo dar vieno pralaimėjimo – šįkart Lisabonos komanda nusileido italų „Napoli“.
Dar vienoje akistatoje „Manchester City“ išvykoje neįveikė „Monaco“, o šeimininkai išlyginamąjį įvartį pelnė po teisėjo 90 min. skirto 11 metrų baudinio – komandos išsiskyrė 2:2. Tokiu pačiu rezultatu baigėsi akistata tarp ispanų „Villarreal“ ir Turino „Juventus“.
Itin solidžias pergales iškovojo „Newcastle United“ ir Dormundo „Borussia“, kurios pelnė po keturis įvarčius, o Londono „Arsenal“ sugebėjo palaužti Pirėjo „olympiacos“ 2:0.
UEFA Čempionų lygos trečiadienio mačai:
Agdamo „Qarabag“ – „Copenhagen“ 2:0
Briugės „Union St.Gilloise“ – „Newcastle United“ 0:4
„Monaco“ – „Manchester City“ 2:2
Londono „Arsenal“ – Pirėjo „Olympiacos“ 2:0
„Barcelona“ – Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ 1:2
Lėverkuzeno „Bayer“ – Eindhoveno PSV 1:1
Dormundo „Borussia“ – Bilbao „Athletic“ 4:1
„Napoli“ – Lisabonos „Sporting“ 2:1
„Villarreal“ – Turino „Juventus“ 2:2
