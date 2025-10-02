Čempionų lygos laimėtojas „Paris Saint Germain“ 90-ąją minutę sužlugdė „Barcelona“ tikslus sužaisti bent lygiosiomis

Iki akistatos abi ekipos turėjo po 3 taškus, susitvarkiusios su varžovais pirmame ture: Prancūzijos čempionas sudaužė italų Bergamo „Atalanta“ 4:0, o katalonai šiaip ne taip išvykoje nurungė „Newcastle United“ atstovus 2:1.
Pastarąjį kartą komandos susitiko 2023–2024 m. sezone, o tada Paryžiaus ekipa laimėjo 4:1 Ispanijoje – tai buvo jos antroji pergalė iš eilės prieš „Barcelona“ tokiu rezultatu.
„Barcelona“ laimėjo iš viso buvo laimėjusi šešerias iš 15 ankstesnių komandų rungtynių, o Paryžiaus klubas iškovojo penkias pergales ir sužaidė keturiskart lygiosiomis.
Šio mačo pradžioje – 19 minutę pasižymėjo Ferranas Torresas, o 38 min. rezultatą išlygino Senny Mayulu. Kai jau dvikova artėjo prie pabaigos ir teisėjas žiūrėjo į laikrodį, 90 min. pergalę įvarčiu PSG išplėšė Goncalo Ramosas.
Tai jau 30-asis „Barcelona“ sezonas Čempionų lygoje – šį varžybų rekordą katalonai dalijasi su Madrido „Real“. Abu klubai dalyvavo visuose Čempionų lygos turnyruose nuo 2003 metų sezono.
Tuo tarpu Paryžiaus ekipai tai yra 18-asis sezonas Čempionų lygoje. Jie dalyvavo visuose sezonuose nuo 2012-ųjų, o per 13 pastarųjų sezonų visąlaik pasiekė atkrintamąsias varžybas.
Savo antrąją pergalę šiame turnyre iškovojo trečiadienį Agdamo „Qarabag“, kuri įveikė „Copenhagen“ 2:0. Prieš tai Azerbaidžano klubas 3:2 įveikė Lisabonos „Sporting“, o po šios nesėkmės portugalų klubo vadovybė pakeitė strategą – juo tapo Jose Mourinho. Tačiau ir jis neišgelbėjo „Sporting“ nuo dar vieno pralaimėjimo – šįkart Lisabonos komanda nusileido italų „Napoli“.
Dar vienoje akistatoje „Manchester City“ išvykoje neįveikė „Monaco“, o šeimininkai išlyginamąjį įvartį pelnė po teisėjo 90 min. skirto 11 metrų baudinio – komandos išsiskyrė 2:2. Tokiu pačiu rezultatu baigėsi akistata tarp ispanų „Villarreal“ ir Turino „Juventus“.
Itin solidžias pergales iškovojo „Newcastle United“ ir Dormundo „Borussia“, kurios pelnė po keturis įvarčius, o Londono „Arsenal“ sugebėjo palaužti Pirėjo „olympiacos“ 2:0.
UEFA Čempionų lygos trečiadienio mačai:
Agdamo „Qarabag“ – „Copenhagen“ 2:0
Briugės „Union St.Gilloise“ – „Newcastle United“ 0:4
„Monaco“ – „Manchester City“ 2:2
Londono „Arsenal“ – Pirėjo „Olympiacos“ 2:0
„Barcelona“ – Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ 1:2
Lėverkuzeno „Bayer“ – Eindhoveno PSV 1:1
Dormundo „Borussia“ – Bilbao „Athletic“ 4:1
„Napoli“ – Lisabonos „Sporting“ 2:1
„Villarreal“ – Turino „Juventus“ 2:2
Paris Saint GermainBarcelonaManchester City
