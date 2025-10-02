Pozityvumo po kovos su Nyderlandais ieškantis E. Jankauskas: „Esame teisingame kelyje“

Praėjusio lango paskutinėse rungtynėse lietuviai 2:3 nusileido Nyderlandų nacionalinei komandai, o įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu pasižymėjo mūsų komandos žvaigždė Gvidas Gineitis.
Visgi sugrįžus į Italiją, „Torino“ klubą mūsiškio laukė netikėta staigmena. Visose keturiose rungtynėse Lietuvos saugas buvo paliktas ant atsarginių suoliuko nepaisant to, komanda pirmauja ar atsilieka.
„Jeigu praėjusį langą buvo daug traumuotų žaidėjų, tai dabar per šį mėnesį buvo nemažai žaidėjų, kurie nežaidė arba žaidė labai nedaug minučių. Čia kalba eina ir apie mūsų pagrindinį komandos variklį Gidą Gineitį. Situacija yra tokia. Tokie dalykai yra ne mūsų valioje. Bet žaidėjai yra profesionalai ir jie žino, kaip save paruošti.
Nenorėčiau leistis į gilią analizę. Kalbėjau su Gvidu, jis grįžo su šiokiu tokiu negalavimu, buvo perkrautos blauzdos, tad keletą dienų negalėjo treniruotis, o ten konkurencija didelė. Visuomet sakau, kad svarbiausia nepanikuoti ir nekelti nereikalingų bangų.
Aš irgi neužsiimsiu trenerio kritika. Jis atsako už savo veiksmus ir komandos rezultatus. Žinoma, situacija nėra maloni nei mums, nei pačiam Gvidui. Tačiau futbole taip yra“, – kalbėjo Lietuvos rinktinės treneris.
Taip pat strategas atskleidė, kodėl šio lango sudėtyje yra daugiau veteranų.
„Keli žaidėjai grįžo – Vykintas Slivka, Fiodoras Černychas atsigavo, pradėjo mušti įvarčius, taip pat Italijoje trečioje lygoje rungtyniaujantis Edgaras Dubickas pradėjo mušti įvarčius noriu pridėti, kad tie žaidėjai, kurie buvo praeitoje stovykloje, o dabar jų nebus, nereiškia, kad jie blogai pasirodė ar paliko neigiamą įspūdį. Tik laiko klausimas, kada jie sugrįš į rinktinę, kadangi tai jauni žaidėjai.
Vietų visiems neužtenka, dėl to sąrašas keičiasi. Mums reikia daugiau patirties, dėl to pasirinkome šiuos žaidėjus. Netekčių yra, bet jų neminėsime. Tiesiog laukiame, kada jie sugrįš“, – tikino strategas.
– Romualdas Jansonas debiutavo stipriausiame Portugalijos čempionate, bet sąraše šįkart jo nematome.
– Šįkart jis padės U21 rinktinei, nes jis vienas iš tų žaidėjų, kurie sužaidė 10 minučių per visa mėnesį. Manau daugiau naudos ir jam pačiam, ir jaunimo rinktinei bus daugiau naudos.
– E. Dubickas buvo nebekviečiamas į rinktinę. Buvęs treneris sake, kad neatleidžia, kuomet kviečiamas žaidėjas neatvyksta. Buvo konfliktas. Su jumis viskas gerai?
– Kuomet yra konfliktas, visuomet yra dvi pusės. Vyriškai galima išsiaiškinti ir be konfliktinių veiksmų. Užtenka dialogo. Su Edgaru kalbėjome prieš metus, kvietėme į Baltijos taurę, bet jis buvo po sezono, nesėkmingų atkrintamųjų, psichologiškai pavargęs. Bet mes privalome kreiptis ir duoti galimybę žaidėjui, net jeigu kažkada jis turėjo kažkokį konfliktą. Svarbiausia, kad jis būtų geroje formoje ir norėtų žaisti rinktinėje, tai yra vienas svarbiausių reikalavimų. Aš jo ilgai neįkalbinėjau. Dabar jis pelnė 3 įvarčius per 5 rungtynes. Mums reikia puolėjų, kurie turėtų tą uoslę įvarčiams, nes viena iš pagrindinių mūsų problemų yra mūsų užbaigimas.
– A lygoje daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko Danielis Romanovksij (red. – 14). Kodėl nematome jo pavardės?
– Priežastis tokia, kad nėra vietos visiems. Kurie ir Gratas Sirgėdas, ir Vaidas Magdušauskas, ir Nauris Petkevičius. Aišku, tuos žaidėjus stebime ir matome. Deja, bet ir gal dėl mūsų formacijos, kuria žaidžiame, yra sunkiau surasti vietos nominaliam 10 numeriui. Šiame lange jo nebus, bet smagu, kad jis vėl įgavo gerą formą. Dar bus ir jam galimybių.
– Praėjusį langą užbaigėte pozityvia nata, pelnėte 2 įvarčius olandams. Ko dabar tikėtis?
– Manau, kad žiūrint į praėjusį langą, reikia ieškoti pozityvumo, bet iš 1 tašką iš 6 galimų paėmėme. Žinoma, tam yra priežastys, matome tą realią situaciją. Tačiau taip, kaip viskas vyko prieš Nyderlandus duoda vilties, kad ateityje švęsime pergales ir įveiksime stipresnes rinktines.
O dabar ant šitos natos ir turime statyti visus darbus ir parodyti, kad viskas neina veltui. Matome, kad turime stiprų užnugarį iš tribūnų, sirgalių, federacijos. Esame teisingame kelyje. Tam reikia laiko, kantrybės, gerinti ir tobulinti daug dalykų, tą supranta ir žaidėjai.
Dar kartą pasikartosiu – tos rungtynės su Nyderlandais įtikino turbūt ir žiūrovus, ir pačius žaidėjus, kad mes sugebame, galime, reikia nežmoniškų pastangų, bet mes tikrai ten galime būti. Tai nėra paprasta, bet laikantis plano ir žaidžiant kovingai, galimybė yra. Reikia eiti aukštai pakėlus galvą.
Sudėtis
Vartininkai: Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija) Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija) Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“).
Gynėjai: Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“) Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“) Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija) Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija) Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“) Pijus Širvys (NK „Maribor“, Slovėnija) Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija) Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“) Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija).
Saugai: Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“) Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija) Gvidas Gineitis („Torino“, Italija) Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija) Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“) Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija) Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“) Vykintas Slivka („Sagan Tosu“, Japonija) Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija).
Puolėjai: Fedor Černych („Kauno Žalgiris“) Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija) Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija).
Atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą Lietuvos futbolininkai spalio 9 dieną žais išvykos rungtynes prieš suomius, o spalio 12 dieną namuose priimsime Lenkijos rinktinę.
Per 5 rungtynes lietuviai iškovojo 3 taškus ir užima 4-ąją vietą G grupėje.
