A lygos turo apžvalga: aštrėja kova dėl bronzos

Sezonas. Telšių „Džiugas“ pirmą kartą pirmenybių eigoje per ketverias rungtynes įrodė pranašumą prieš Gargždų „Bangą“. Ketvirtasis susitikimas baigėsi džiugiečių pergale rezultatu 1:0, tad Andriaus Lipskio kariauna surinko 7 taškus, gargždiškiai tenkinosi 4 taškais.
Likus šešiems turams iki ketvirtojo rato pabaigos, ekipas skiria 9 taškų praraja. Tokiu pačiu skirtumu Žemaitijos sostinės atstovai atsilieka nuo 3-iosios vietos, suteiksiančios galimybę dalyvauti tarptautinėse varžybose.
Lyderis. Visas savo pergales tarpusavio mačuose „Džiugas“ pasiekė žaisdamas Gargžduose. Abu kartus šiemet po laimėjimų rezultatu 1:0 geriausiu žaidėju buvo pripažintas vartininkas Marius Paukštė.
Uteniškis 10-ąjį kartą išsaugojo vartus „sausus“ ir pagal šį komponentą tapo lyderiu. Devynis sykius tą padarė keturi vartininkai – Vytautas Černiauskas, Mantas Bertašius, Ignas Plūkas bei Tomas Švedkauskas.
Perspektyvos. FA „Šiauliai“ tikslas sugrįžti į tarptautines varžybas tapo sudėtingesnis po to, kai „Panevėžys“ triumfavo „FPRO LFF taurės“ finale. Saulės miesto atstovai namuose turėjo vargo su Vilniaus „Riteriais“ – 2:1.
49 taškus turinti Dainio Kazakevičiaus treniruojama komanda nugalėjo be traumą besigydžiusio Eligijaus Jankausko. Kovoje dėl 3-iosios vietos šiauliečiai turės nelengvą tvarkaraštį, kadangi su tiesioginiais konkurentais teks žaisti svečiuose, be to, pasibaigus rinktinių langui, Dariaus ir Girėno stadione įvyks akistata su „Kauno Žalgiriu“.
Keitimas. Atmetus nesėkmingą dvikovą prieš lyderį, „Riteriai“ jau kurį laiką nepraleidžia daug įvarčių. Tiesa, išsilaikyti 9-oje pozicijoje pavyksta tik dėl to, jog Alytaus DFK „Dainava“ yra pamiršusi pergalės skonį.
Pakankamai pozityviai rungtynes Saulės mieste įsimins 19-metis Jonas Usavičius. Po keitimo į kovą mestas futbolininkas pasižymėjo savo pirmuoju įvarčiu Lietuvos čempionate.
Taškas. Tik toks deficitas skiria Vilniaus „Žalgirį“ nuo 3-iosios pozicijos, kuri užtikrintų galimybę kitais metais varžytis Konferencijų lygos atrankoje. Itin svarbiame mače žalgiriečiai svečiuose 3:1 įveikė tiesioginę konkurentę Marijampolės „Sūduvą“.
2025 metų sezone labai blankiai svečiuose žaidę žalgiriečiai įsibėgėja. Pasiekta trečia pergalė iš eilės, artėjanti akistata – sekmadienį Telšiuose.
Statusas. Pasikeitus „Žalgirio“ vadovybei ir vyr. treneriui, į pagrindinę komandą sugrįžęs Motiejus Burba antrą kartą šiemet įvarčiu nuskriaudė Marijampolės ekipą. Taip pat pastarosiose rungtynėse pasižymėjo ir kitas jaunas lietuvis – Gustas Jarusevičius.
„Pasvajoti gal kažkada ir galėjau, kad tapsiu geriausiu rungtynių žaidėju, bet tikrai nesitikėjau. Galiu didžiuotis savimi, kad nenuleidau galvos ir toliau sunkiai dirbau, ir esu čia“, – teigė įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu pasižymėjęs M. Burba.
Nepasikartojo. Alytaus DFK „Dainava“ antrus metus iš eilės susitiko su „FPRO LFF taurės“ nugalėtojais netrukus po pastarųjų triumfo. Antrasis bandymas buvo nesėkmingas – svečiuose 1:3 pralaimėta „Panevėžiui“.
Praretėjusios dainaviečių gretos pasipildė, kadangi debiutavo Artem Suchockis ir Walidas Dhouibas, be to, kėlinį sužaidė vienas lyderių Artiomas Baftalovskis, o mačui pirmą sykį nuo birželio pabaigos buvo registruotas Marko Pavlovskis.
Skaičius. Prieš mačą Panevėžyje buvo apdovanotas 200 rungtynių Aukštaitijos sostinės klube sužaidęs Ernestas Veliulis. Gimtojo miesto komandoje saugas žaidžia septintą sezoną – tiek pat, kiek „Panevėžys“ dalyvauja „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje.
E. Veliulis trečiadienį pasižymėjo 5-ąjį kartą šiemet, be to, tiek pat sykių yra atlikęs rezultatyvius perdavimus. Jam tai yra produktyviausias sezono „Panevėžio“ gretose, ankstesnė geriausia statistika – 4 įvarčiai bei 4 rezultatyvūs perdavimai.
Pusiausvyra. Paskutiniajame šio sezono lyderių susitikime tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei „Kauno Žalgirio“ buvo užfiksuotos lygiosios 1:1. Rasheedas Yusufas pelnė įvartį pirmą kartą nuo gegužės 30 dienos, tiesa, Temuras Čogadzė galingu smūgiu neleido mėlynai baltiems sumažinti deficito iki 5 taškų.
Prieš rinktinių lango pradžią „Kauno Žalgiris“ vyks į Alytų, savo ruožtu, Raudondvario stadione „Hegelmann“ futbolininkai priims „Bangą“ ir nugalėję labai priartės prie to, jog užsitikrintų kažkurios prabos medalį.
Keitimas. Laikinosios sostinės klubo vyr. treneris Eivinas Černiauskas, išvykus puolėjui Romualdui Jansonui, nuo rugsėjo vidurio įtraukia į paraišką 20-metį Tomą Stelmoką.
B komandoje puikiai rungtyniaujantis futbolininkas jau du kartus buvo mestas į kovą. Praėjusiame ir užpraėjusiame sezone T. Stelmokas Lietuvos čempionate sužaidė po trejas rungtynes.
