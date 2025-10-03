Konferencijų lygoje tik 1 iš 5 lietuvių džiaugėsi pergale

Slovėnijos „Celje“ klubas su Artemijumi Tutyškinu namuose 3:1 (1:1) įveikė Atėnų AEK (Graikija) ekipą.
Kairiojo krašto gynėjas žaidė visas 90 minučių.
Slovėnijos klube taip pat žaidžia ir Armandas Kučys, tačiau dėl kelio traumos puolėjas šiuo metu nerungtyniauja.
Olomouco „Sigma“ iš Čekijos svečiuose 0:2 neprilygo Florencijos „Fiorentina“ (Italija).
Čekų ekipoje rungtyniaujantis puolėjas Artūras Dolžnikovas mačą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė iki 63 minutės.
Pralaimėjimą patyrė ir Vilniaus „Žalgirį“ šį sezoną baudęs Domanto Šimkaus atstovaujamas „Hamrun Spartans“ klubas iš Maltos.
Lietuvos čempionų skriaudikai svečiuose 0:1 nusileido Balstogės „Jagiellonia“ (Lenkija).
D.Šimkus žaidė nuo rungtynių pradžios iki 68-osios minutės.
Lietuvos rinktinės kapitono Justo Lasicko atstovaujama „Rijeka“ su Justu Lasicku (Kroatija) išvykoje 0:1 neprilygo Jerevano „Noah“ klubui iš Armėnijos.
J.Lasickas rungtyniavo iki 85-os minutės.