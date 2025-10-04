„Premier“ lygoje – paskutinės sekundės „Chelsea“ išsigelbėjimas ir pašalintas treneris

Rungtynes sėkmingiau pradėjo namie žaidęs „Chelsea“ klubas, o jau 14-ąją minutę Moses Caicedo tolimu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų pasiuntė kamuolį į vartus.
Rezultatą 63-iąją minutę išlygino Cody Gakpo, iš keletos metrų atstumo pasiuntęs kamuolį į vartus po puikaus Alexanderio Isako perdavimo.
Kai jau atrodė, kad komandos tokiam rezultatui esant ir išsiskirstys, šeštąją pridėjo laiko antrajame kėlinyje minutę pergalę Londono klubui išplėšė 18-metis Estevao, pasiuntęs kamuolių į vartus iš poros metrų atstumo.
Įvartis išskirtinai nudžiugino „Chelsea“ trenerį Enzo Marescą, kuris bėgo džiaugtis su visais aikštelės žaidėjais ir už tai gavo raudoną kortelę ir buvo pašalintas iš rungtynių. Rungtynes rezultatu 2:1 laimėjo „Chelsea“.
Tai buvo antra iš eilės „Chelsea“ pergalė prieš „Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygoje – taip nebuvo nutikę nuo 2014-ųjų.
Po šios pergalės Londono komanda laikinai pakilo į šeštąją turnyrinės lentelės vietą. Tuo tarpu pralaimėjimas „Liverpool“ reiškė kritimą į antrąją vietą po to, kai Londono „Arsenal“ šeštadienį 2:0 namie nugalėjo „West Ham“ futbolininkus.
Kituose dviejuose dienos susitikimuose Londono „Tottenham“ 2:1 palaužė „Leeds United“, o „Manchester United“ namie 2:0 įveikė „Sunderland“ pasipriešinimą.
Pergalingas „Chelsea“ įvartis: