G. Gineitis aikštelėje stebėjo, kaip „Torino“ paskutinę sekundę išleido pergalę iš rankų

Po pirmojo kėlinio 2:1 pirmavo būtent „Lazio“, tačiau 73-iąją minutę Che Adamsas rezultatą išlygino, o antrąją pridėto laiko minutę Saulis Coco išvedė Turino komandą į priekį.
Kai jau atrodė, kad svečiai išsiveš pergalę, baudiniu 13-ąją pridėjo laiko minutę mačo rezultatą išlygino Danilo Cataldi.
Lietuvis aikštelėje pasirodė po keitimo 79-ąją minutę. Tai buvo pirmasios mažeikiškio sužaistos minutės už „Torino“ po ketverių rungtynių iš eilės, kai jis aikštelėje nepasirodė.
Su viena pergale, dviem lygiosiomis ir trimis pralaimėjimais „Torino“ klubas Italijos „Serie A“ pirmenybėse šiuo metu žengia šešioliktas.