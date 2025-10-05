„Barca“ išvykoje mače su „Sevilla“ atliko ir daugiau smūgių (17 prieš 13), ir daugiau jų buvo į vartų plotą (8 prieš 5), o kamuolį vieni lygos lyderių kontroliavo 61% laiko, tačiau Sevilijos futbolininkai net 4:1 (2:1) sutalžė svečios ir Barselonos.
Rezultatui esant 2:1 „Barcos“ puolėjas Robertas Lewandowskis mušė baudinį, tačiau kamuolys net nepataikė į vartų plotą.
Sevilijos futbolininkai į tai atsakė dviem įvarčiais ir mačo nugalėtojas tapo aiškus.
Po pralaimėjimo „Barcelona“ pirmąją vietą Ispanijos pirmenybėse užleido amžiniesiems varžovams Madrido „Real“ futbolininkams.
R. Lewandowskio baudinys: