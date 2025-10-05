Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Kai statistika neatspindi rezultato: „Barcelona“ sutriuškinta išvykoje R. Lewandowskis neįmušė baudinio

2025 m. spalio 5 d. 22:36
Lrytas.lt
„Barcelonos“ futbolininkai pagal eilę statistikos kriterijų buvo geresni, tačiau skaudžiai pralaimėjo Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse.
Daugiau nuotraukų (1)
„Barca“ išvykoje mače su „Sevilla“ atliko ir daugiau smūgių (17 prieš 13), ir daugiau jų buvo į vartų plotą (8 prieš 5), o kamuolį vieni lygos lyderių kontroliavo 61% laiko, tačiau Sevilijos futbolininkai net 4:1 (2:1) sutalžė svečios ir Barselonos.
Rezultatui esant 2:1 „Barcos“ puolėjas Robertas Lewandowskis mušė baudinį, tačiau kamuolys net nepataikė į vartų plotą.
Sevilijos futbolininkai į tai atsakė dviem įvarčiais ir mačo nugalėtojas tapo aiškus.
Po pralaimėjimo „Barcelona“ pirmąją vietą Ispanijos pirmenybėse užleido amžiniesiems varžovams Madrido „Real“ futbolininkams.
R. Lewandowskio baudinys:
BarcelonaLa LigaSevilla
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.