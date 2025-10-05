Lentelės kaimynų kluptelėjimais pasinaudojęs „Žalgiris“ pakilo į trečią vietą

Žalgiriečiai sekmadienį 2:1 išvykoje palaužė Telšių „Džiugą“ ir iškovojo 52-ąjį tašką šiame sezone.
Po to, kai šeštadienį išvykoje Marijampolės „Sūduva“ nesugebėjo įveikti turnyrinės lentelės outsiderių Vilniaus „Riterių“ ir sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o FA „Šiauliai“ namie rezultatyviomis lygiosiomis 3:3 sužaidė su „Panevėžiu“, Vilniaus „Žalgiris“ tapo vienvaldžiu trečiosios pozicijos savininku.
Šiaulių komandai tašką paskutinę pridėto laiko minutę po kampinio išplėšė Martynas Dapkus. Nors iš pat pradžių kilo klausimų dėl galimo žaidimo ranka ar buvimo nuošalėje, VAR peržiūra įvartį patvirtino.
„Sūduva“ nuo „Žalgirio“ dabar atsilieka tašku, „Šiauliai“ – dviem.
Visoms lygos komandoms lieka po penketą rungtynių iki sezono pabaigos. „Žalgirio“ vieneriose iš jų laukia šiuo metu antri lentelėje esantys Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkai, nesugebėję įveikti Gargždų „Bangos“ ir nuo vilniečių atsiplėšę tik šešiais taškais.
Vilniaus ŽalgirisŠiaulių futbolo klubasA lyga
Rodyti daugiau žymių