Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Nemaloniausias „Premier“ lygos rekordas gali būti greitai pagerintas

2025 m. spalio 5 d. 22:54
Lrytas.lt
„Nottingham Forest“ komanda sekmadienį patyrė dar vieną pralaimėjimą, rezultatu 0:2 (0:0) išvykoje nusileidusi „Newcastle United“. Po rungtynių jau garsiai pradėta šnekėti apie trenerio Ange Postecoglou atleidimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Buvęs Londono „Tottenham Hotspur“ treneris, su komanda praėjusį sezoną laimėjęs UEFA Europos taurę, Notingemo ekipą perėmė rugsėjo 9-ąją ir kol kas nėra iškovojęs nė vienos pergalės.
Per septynerias rungtynes „Nottingham Forest“ pasiekė dvejas lygiąsias ir penkiskart pralaimėjo, o vienas iš pralaimėjimų buvo EFL taurės mače su „Swansea“, žaidžiančia antroje pagal pajėgumą Anglijos lygoje.
Po sekmadienio pralaimėjimo A. Postecoglou užsiminė, kad komandos savininkai su juo kalbėsis dėl jo ateities klube.
„Jeigu žmonės nori vertinti mano darbą po trijų su puse savaitės, per kurias sužaidėme šešias ar septynerias rungtynes, negaliu nieko dėl to padaryti“, – spaudos konferencijoje teigė treneris.
Tik 26 dienas savo poziciją užimantis strategas rizikuoja būti trumpiausiai komandą treniravusiu žmogumi Anglijos „Premier“ lygos istorijoje. Dabar šis nemalonus rekordas priklauso 41 dieną savo pareigose praleidusiam Lesui Reedui, 2006-aisiais atleistam iš „Charlton Athletic“.
„The Daily Mail“ skelbia, kad Notingemo klubo savininkai rinktinių petraukos metu kalbėsis apie galimą A. Postecoglou atleidimą. Jei kalbos pasitvirtins, naujasis, ko gero, pats nemaloniausias treneriui rekordas tuomet priklausys būtent graikui.
Nottingham ForestAnglijos Premier lygaUEFA Europos lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.