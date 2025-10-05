Nemaloniausias „Premier“ lygos rekordas gali būti greitai pagerintas

Buvęs Londono „Tottenham Hotspur“ treneris, su komanda praėjusį sezoną laimėjęs UEFA Europos taurę, Notingemo ekipą perėmė rugsėjo 9-ąją ir kol kas nėra iškovojęs nė vienos pergalės.
Per septynerias rungtynes „Nottingham Forest“ pasiekė dvejas lygiąsias ir penkiskart pralaimėjo, o vienas iš pralaimėjimų buvo EFL taurės mače su „Swansea“, žaidžiančia antroje pagal pajėgumą Anglijos lygoje.
Po sekmadienio pralaimėjimo A. Postecoglou užsiminė, kad komandos savininkai su juo kalbėsis dėl jo ateities klube.
„Jeigu žmonės nori vertinti mano darbą po trijų su puse savaitės, per kurias sužaidėme šešias ar septynerias rungtynes, negaliu nieko dėl to padaryti“, – spaudos konferencijoje teigė treneris.
Tik 26 dienas savo poziciją užimantis strategas rizikuoja būti trumpiausiai komandą treniravusiu žmogumi Anglijos „Premier“ lygos istorijoje. Dabar šis nemalonus rekordas priklauso 41 dieną savo pareigose praleidusiam Lesui Reedui, 2006-aisiais atleistam iš „Charlton Athletic“.
„The Daily Mail“ skelbia, kad Notingemo klubo savininkai rinktinių petraukos metu kalbėsis apie galimą A. Postecoglou atleidimą. Jei kalbos pasitvirtins, naujasis, ko gero, pats nemaloniausias treneriui rekordas tuomet priklausys būtent graikui.