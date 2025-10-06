Italijos legenda metė sau iššūkį – pasaulio čempionate treniruos uzbekus

Sutarties niuansai ir finansinės sąlygos neskelbiamos. Nuo 1997 metų iki 2010-ųjų Italijos rinktinėje žaidęs F.Cannavaro turės tris italų asistentus. Jais bus Eugenio Albarella, Francesco Troise ir Antonio Chimenti.
Su visais jais strategas dirbo įvairiuose klubuose.
„Italų treneris paruoš mūsų komandą pasaulio čempionatui, kuris vyks Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje“, – rašoma pranešime. Komanda anksčiau užsitikrino vietą finaliniame turnyre.
Tai pirmasis kartas istorijoje, kai Uzbekistano rinktinė prasimušė į planetos pirmenybes.
Uzbekistanas užsitikrino vietą 2026 metų pasaulio čempionate birželį sužaidęs lygiosiomis su Jungtinių Arabų Emyratų ekipa. Jie pralaimėjo tik vienerias iš 15 įvairių atrankos rungtynių ir užsitikrino vietą varžybose trečiajame atrankos etape – užimdami antrąją vietą A grupėje su 21 tašku per 10 rungtynių.
Jų sportinė forma buvo ideali ir net jei pasaulio čempionatas būtų žaidžiamas su 32 komandomis, o ne dabar jau išplėtus iki 48 rinktinių, jie vis tiek būtų būtų patekę į kitų metų pirmenybes.
F.Cannavaro laimėjo pasaulio čempionatą 2006 metais, tais pačiais metais jis laimėjo „Auksinį kamuolį“.
Jis taip pat žinomas dėl savo pasirodymais Turino „Juventus“, Milano „Inter“ ir Madrido „Real“ klubuose. Baigęs futbolininko karjerą, italas treniravo kelias Kinijos komandas, JAE ir Saudo Arabijos klubus, Italijos klubus „Benevento“ ir „Udinese“ bei kroatų Zagrebo „Dinamo“.
