A lygos turo apžvalga: šiame sezone bus karūnuotas naujasis Lietuvos čempionas

Čempionas. Sužaidus 30-ąjį turą, tapo aišku, jog Vilniaus „Žalgiris“ titulo neapgins. „Kauno Žalgiris“ po pergalės 1:0 prieš Alytaus DFK „Dainava“ susikrovė pranašumą, kurio vilniečiams per likusius penkis mačus nėra galimybių likviduoti.
Laikinosios sostinės atstovai istorinį auksą gali užsitikrinti spalio 18-ąją, jei Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa pralaimės svečiuose prieš Vilniaus „Riterius“. Diena anksčiau kauniečiai priims FA „Šiauliai“ ir, siekdami tokio scenarijaus, turi pasiekti pergalę.
Taikiklis. Jį pastaruoju metu „Kauno Žalgirio“ pagrindiniam puolėjui Dejanui Georgijevičiui suderinti sekasi sunkiai. Serbas Alytuje nerealizavo bent kelių puikių galimybių ir nepasižymi trejose rungtynėse iš eilės.
Per pastaruosius devynis mačus D. Georgijevičius pelnė 3 įvarčius, du iš jų – triuškinama pergale pasibaigusioje akistatoje su „Riteriais“. Lietuvos čempionate puolėjas atliko 11 taiklių smūgių, iš kurių tik vienas sėkmingai išpildytas svečiuose.
Atsilaikė. „Riteriai“ prikišo pagalių į ratus dėl bronzos medalių kovojančiai Marijampolės „Sūduvai“. Antrą kartą iš eilės abi komandos nepelnė įvarčių – 0:0.
Nuo antrojo rato pradžios marijampoliečiai tapo vieninteliais, kurie prieš „Riterius“ nėra iškovoję pergalės. Nedėkingos lygiosios lėmė Donato Vencevičiaus kariaunos pasitraukimą iš pirmojo trejeto – „Sūduva“ tašku atsilieka nuo „Žalgirio“.
Taškas. „Riteriai“ bei DFK „Dainava“ toliau nuožmiai kovoja dėl išlikimo, gana retai priversdami suklupti aukščiau turnyro lentelėje žengiančius oponentus.
Po sostinės klubo pergalės rugpjūčio 30 dieną tarpusavio mače abi komandos per keturis pastaruosius mačus po sykį sužaidė lygiosiomis. Tokiu būdu 9-ąją bei 10-ąją poziciją užimančias ekipas vėl skiria 2 taškai.
Šuolis. „Žalgiris“ džiaugėsi jau penktuoju laimėjimu iš eilės, kai išvykoje po atkaklios kovos 2:1 pavyko nugalėti Telšių „Džiugą“. Titulo neapgynę čempionai praėjusį savaitgalį aplenkė du varžovus bei pakilo į 3-iąją vietą.
Priešakyje – 6 taškais į priekį pabėgęs „Hegelmann“ klubas, su kuriuo lapkričio pradžioje įvyks tarpusavio rungtynės. Žalgirietis Liviu Antalis pelnė po įvartį keturiuose mačuose iš eilės.
Nusivylimas. „Džiugui“ namuose ir toliau fatališkai nesiseka – šiemet vis dar yra pavykę nugalėti tik dvi apatines čempionato ekipas. Pralaimėjus sekmadienį, žemaičiai nusileido į 7-ąją vietą, tačiau pranašumas nuo artimiausių oponentų siekia 8 taškus.
„Kiek esu čia treneris, sužaidėme vieną geriausių kėlinių. Futbolas mums buvo neteisingas“, – tokiomis mintimis po dvikovos dalinosi „Džiugo“ strategas Andrius Lipskis.
Pabėgo. FA „Šiauliai“ atakų lyderis Eligijus Jankauskas žengė reikšmingą žingsnį lenktynėse dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo. Tiesa, jo atstovaujamai komandai su „Panevėžiu“ pavyko sužaisti lygiosiomis 3:3.
E. Jankauskas yra pelnęs 15 įvarčių, o „Panevėžį“ skriaudė trijuose 2025-ųjų mačuose iš keturių. Artimiausius tris konkurentus šiaulietis lenkia 3 taikliais smūgiais.
Atomazgos. „Panevėžys“ per pastarąsias penkerias rungtynes fatališkai nesugeba apsiginti nuo 80-osios minutės – visuose mačuose buvo praleista bent po vieną įvartį ir tai galėjo kainuoti itin brangiai, jei nebūtų triumfuota „FPRO LFF taurės“ finale.
Dėka nesėkmingos gynybos Rolando Vrabeco treniruojami futbolininkai paleido iš rankų dvi pergales ir dvejas lygiąsias. Galimybių pakilti į pirmąjį penketą – labai nedaug, kadangi nuo artimiausio varžovo atsiliekama 8 taškais.
Intriga. Jos kiek daugiau į lenktynes dėl sidabro įnešė Gargždų „Banga“, kuri svečiuose nenusileido 2-oje pozicijoje žengiantiems „Hegelmann“ futbolininkams – 0:0.
Kiek anksčiau „sausų“ rungtynių kategorijoje pirmavęs džiugietis Marius Paukštė tuo džiaugėsi neilgai. Be uteniškio po 10 sykių įvarčio nepraleido Mantas Bertašius, Ignas Plūkas bei Tomas Švedkauskas, kartą mažiau tuo pasižymėjo Vytautas Černiauskas bei Vincentas Šarkauskas.
Nusivylimas. „Hegelmann“ puolėjas ir kurį laiką rezultatyviausiu čempionato futbolininku buvęs Kaderas Njoya Abdelas – krizėje. Neįvykus futbolininko persikėlimui į Norvegiją, iš viso sužaisti šeši nerezultatyvūs mačai iš eilės.
„Galiu atvirai pasakyti – aš jo galo neatpažįstu, koks jis buvo prieš tai ir koks yra dabar. Tai, jog tas perėjimas įvyko, jam padarė didelę žalą“, – pasakojo mėlynai baltų vairininkas Andrius Skerla.
A lygaVilniaus ŽalgirisKauno Žalgiris
