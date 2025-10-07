Istoriniame debiute „Gintra“ įveikė Danijos vicečempiones

Atsakomasis komandų susitikimas spalio 15 d. bus žaidžiamas Danijoje. Šis atrankos etapas, kaip ir pagrindinis turnyro etapas, vyks namų–išvykos formatu.
Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, I., Kuku, R. Beal, A. Mikutaitė, S. Amorim, T. Romanovskaja, L. Ribeiro L. Spenazzatto (90′ min. C. Caliz), T. Brown, M. Bowers, B. Taylor (81′ min. V. Igbonoba).
Įvarčiai:
„Gintra“: L. Spenazzatto (58′ min.) – 1.
Rungtynes komandos pradėjo be didesnės žvalgybos ir jau pirmomis akimirkomis turėjo pavojingesnių momentų. Laura Spenazzatto tolimu smūgiu grasino varžovių vartams, tačiau kamuolys praskriejo virš skersinio, tuo tarpu danės atsakė savuoju išpuoliu, tačiau prie aikštės šeimininkių vartų patikimai žaidė Greta Lukjančukė.
16-ąją minutę gerą progą po varžovių klaidos baudos aikštelėje turėjo „Gintros“ puolėja Brianna Taylor, tačiau smūgis nepavyko ir rezultatas liko nepakitęs.
Įpusėjus kėliniui komandos ir toliau keitėsi atakomis, nors kamuolį ilgiau kontroliavo viešnios iš Danijos. G. Lukjančukė ir toliau patikimai reagavo į varžovių bandymus. 28-ąją minutę daug erdvės baudos aikštelėje susikūrusi „Nordsjælland“ saugė Signe Antvorskov grasino aikštės šeimininkių vartams, tačiau čia ir toliau darbavosi G. Lukjančukė.
Puikią galimybę pasižymėti geltonai juodos susikūrė po pakelto kampinio, kai laiku ir vietoje atsidūrė Sabrina Amorim, tačiau dvigubą brazilės smūgį atrėmė varžovių vartininkė ir gynėjų siena. Pirmajame kėlinyje komandos įvarčių nepasiekė ir į rūbines patraukė švieslentėje degant nuliams.
Antrajį kėlinį aikštės šeimininkės pradėjo griausmingai. Žiūrovai tribūnose kilo iš savo vietų 58-ąją rungtynių minutę, kai įspūdingu smūgiu kamuolį po skersiniu pakišo rezultatyviausia „Gintros“ žaidėja Laura Spenazzatto – 1:0.
Nors po praleisto įvarčio iniciatyvą vėl susigrąžino danės, tačiau visi varžovių išpuoliai buvo užgesinami gintiečių gynėjos ir vartininkės G. Lukjančukės. L. Spenazzatto ir toliau terorizavo varžovių gynėjas bei kūrė vieną efektyvų epizodą po kito. Įpusėjus kėliniui progą išlyginti rezultatą turėjo Carli Scheuer, tačiau gynėjos smūgis nebuvo tikslus.
81-ąją rungtynių minutę dar vieną progą atstatyti pusiausvyrą turėjo danės – varžovių gynėja Bongeka Gamede atsidūrė viena prieš „Gintros“ vartininkę G. Lukjančukę, tačiau šią akistatą ir vėl laimėjo pastaroji.
Nepaisant visų varžovių bandymų išlyginti rezultatą gintrietės rungtynių pabaigoje neleido oponentėms pasiekti įvarčio ir šventė pelnytą pergalę.