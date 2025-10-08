Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi

2025 m. spalio 8 d. 20:23
Portugalijos futbolininkas Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi, pranešė „Bloomberg“.
Daugiau nuotraukų (6)
40 metų futbolininko grynojo turto vertė pagal „Bloomberg“ milijardierių indeksą, naudojamą vertinant turtingiausius pasaulio žmones, siekia 1,39 mlrd. dolerių.
Vertinant C. Ronaldo turtą atsižvelgiama į karjeros pajamas, investicijas ir paramos sutartis.
2022 metais persikėlęs į Saudo Arabijos profesionalų lygos komandą „Al-Nassr“, jis pasirašė sutartį, kaip pranešama, už 237 mln. dolerių metinį atlyginimą, o vėliau pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią klube liks iki 2027 m.
Jis taip pat yra sudaręs rėmimo sutartį su „Nike“, kuri siekia 17,9 mln. dolerių per metus.
Cristiano Ronaldo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.