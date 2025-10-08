Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi

40 metų futbolininko grynojo turto vertė pagal „Bloomberg“ milijardierių indeksą, naudojamą vertinant turtingiausius pasaulio žmones, siekia 1,39 mlrd. dolerių.
Vertinant C. Ronaldo turtą atsižvelgiama į karjeros pajamas, investicijas ir paramos sutartis.
2022 metais persikėlęs į Saudo Arabijos profesionalų lygos komandą „Al-Nassr“, jis pasirašė sutartį, kaip pranešama, už 237 mln. dolerių metinį atlyginimą, o vėliau pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią klube liks iki 2027 m.
Jis taip pat yra sudaręs rėmimo sutartį su „Nike“, kuri siekia 17,9 mln. dolerių per metus.