Kapitonas vėl šalies futbolo rinktinėje: „Kaip visada – didelė garbė“

Priminsime, kad lietuviai ketvirtadienį išvykoje susitiks su Suomijos komanda, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Lenkijos futbolininkais. Bilietus į savaitgalio dvikovą įsigyti galite paspaudę čia.
Ši rinktinės stovykla žymi ir dar vieną sugrįžimą. Po rugsėjo mėnesio lango, kuriame nerungtyniavo, šįkart rinktinės sudėtyje vėl yra rinktinės kapitonas Fedoras Černychas.
Jis buvo pagerbtas už 100-ąsias su rinktinės marškinėliais sužaistas rungtynes, o dabar vėl grįžta į rinktinės sudėtį.
Kapitonas juokavo, jog net ir nebūdamas rinktinėje oficialiai, jis nuolat buvo greta.
„Viskas gerai, visada smagu grįžti, pamatyti vaikinus. Nors ir praeitą kartą kiekvieną dieną atvykdavau pas rinktinę į viešbutį, buvau šalia, tik nežaidžiau. Kaip visada, didelė garbė ir tikimės gero rezultato“, – kalbėjo F. Černychas.
Jo teigimu, abejose laukiančiose rungtynėse rinktinė sieks demonstruoti kovą bei kautis dėl visų įmanomų taškų.
„Dvi pergalės būtų geriausias rezultatas. Aišku, eisime kovoti, eisime į aikštę dėl visų tų šešių taškų, o kaip išeis, pažiūrėsime“, – akcentavo jis.
Rinktinės veteranas taip pat išskyrė faktą, jog praėjusio lango metu jam pavyko daugiau laiko skirti formos susigrąžinimui, o tai leido Lietuvos čempionate pelnyti keletą įvarčių bei su klubu dar labiau priartėti prie šalies čempionų titulo
„Viskas gerai, kelis įvarčius įmušiau, reiškia gerai padariau, kad aną kartą nevykau į rinktinę. Likau Kaune, gerinau sportinę formą ir tai pasiteisino. Dabar esu laimingas ir, duok dieve, tas žaidimas būtų toks pat geras ir rinktinėje“, – vylėsi žaidėjas.
Fiodoras ČernychasLietuvos vyrų futbolo rinktinėpasaulio futbolo čempionato atranka
