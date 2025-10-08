Lietuvos futbolo rinktinė atvyko į Helsinkį

Ketvirtadienį lietuviai nuo 19 valandos žais su Suomijos rinktine. Pirmame mače lietuviai pirmavo 2:1, bet su suomiais sužaidė lygiosiomis 2:2.
Pasirodymą atrankoje lietuviai pratęs sekmadienį, kai namuose priims pajėgią Lenkijos rinktinę. Tos rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione prasidės 21.45 val.
Trečiadienio ryte lietuviai iš Vilniaus pakilo į Helsinkį ir Suomijos sostinę pasiekė kiek daugiau nei pusantros valandos trukusiu tiesioginiu skrydžiu.
Vakare lietuvių laukia oficiali treniruotė būsimų rungtynių vietoje – Helsinkio olimpiniame stadione. Šis statinys Suomijoje skaičiuoja jau kone šimtmetį, mat pirmą kartą atidarytas jis buvo dar 1938-aisiais.
Tiesa, ne sykį jis buvo renovuotas, o pastaroji renovacija vyko 2016–2020 metais.
Šiame stadione vyko 1952-ųjų vasaros olimpinės žaidynės, keletas pasaulio ir Europos lengvosios atletikos čempionatų, o pastarasis didelis futbolo renginys ten vyko 2022-aisiais, kai UEFA supertaurės rungtynėse Helsinkyje žaidė Madrido „Real“ bei Frankfurto „Eintracht“ komandos.
Verta paminėti, kad tose rungtynėse buvo ir lietuviškas akcentas, mat rezerviniu teisėju tada dirbo Donatas Rumšas.