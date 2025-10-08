Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Lietuvos futbolo rinktinė atvyko į Helsinkį

2025 m. spalio 8 d. 20:58
Lrytas.lt
 Lietuvos vyrų futbolo rinktinė trečiadienį apie pietus atvyko į Suomijos sostinę Helsinkį, kur jau ketvirtadienį pratęs pasirodymą FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybose.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį lietuviai nuo 19 valandos žais su Suomijos rinktine. Pirmame mače lietuviai pirmavo 2:1, bet su suomiais sužaidė lygiosiomis 2:2.
Pasirodymą atrankoje lietuviai pratęs sekmadienį, kai namuose priims pajėgią Lenkijos rinktinę. Tos rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione prasidės 21.45 val.
Trečiadienio ryte lietuviai iš Vilniaus pakilo į Helsinkį ir Suomijos sostinę pasiekė kiek daugiau nei pusantros valandos trukusiu tiesioginiu skrydžiu.
Vakare lietuvių laukia oficiali treniruotė būsimų rungtynių vietoje – Helsinkio olimpiniame stadione. Šis statinys Suomijoje skaičiuoja jau kone šimtmetį, mat pirmą kartą atidarytas jis buvo dar 1938-aisiais.
Tiesa, ne sykį jis buvo renovuotas, o pastaroji renovacija vyko 2016–2020 metais.
Šiame stadione vyko 1952-ųjų vasaros olimpinės žaidynės, keletas pasaulio ir Europos lengvosios atletikos čempionatų, o pastarasis didelis futbolo renginys ten vyko 2022-aisiais, kai UEFA supertaurės rungtynėse Helsinkyje žaidė Madrido „Real“ bei Frankfurto „Eintracht“ komandos.
Verta paminėti, kad tose rungtynėse buvo ir lietuviškas akcentas, mat rezerviniu teisėju tada dirbo Donatas Rumšas.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėPasaulio čempionato atrankaSuomijos futbolo rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.