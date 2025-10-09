Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Futbolo federacija prašo visuomenės pagalbos – kaltina klubą vagyste

2025 m. spalio 9 d. 18:22
Prieš Lietuvos rinktinės mačą pasaulio futbolo atrankoje su Suomija Lietuvos futbolo federacija (LFF) išplatino pranešimą, kuriuo sieka visuomenės pagalbos.
Federacija pastebėjo, kad vieno Lenkijoje įsikūrusio mėgėjų futbolo klubo logotipas itin primena LFF naudojamą stilizuotą Vytį. Tokią simboliką naudoja Varšuvos „BKS Pahonia“ klubas, kuriame žaidžia baltarusiai.
„LFF informuoja, jog šie simboliai buvo pavogti bei naudojami be jokio federacijos sutikimo ar žinios, dėl to prašome bendruomenės narius, sirgalius, raportuoti šį profilį“, – skelbiama federacijos pranešime.
Verta pastebėti, kad logotipas nėra identiškas. Nors Vyčio pozicija yra analogiška, klubo herbe pakeista galvos kryptis, minimaliai pakeistas kardas, žirgo kojas simbolizuojantis ornamentas.
Po federacijos žinutės pasipylė komentarai tiek po Lenkijos klubo nuotraukomis, tiek ir privačiose žinutėse klubui.
Logotipų palyginimas:
Lietuvos futbolo federacija (LFF)intelektinė nuosavybė

