Lietuva siekia pirmosios pergalės: kelyje – Suomija Lietuva pirmauja 1:0

2025 m. spalio 9 d. 18:00
Lietuvos futbolo rinktinė siekia pirmosios pergalės atrankos į pasaulio futbolo čempionatą rungtynėse. Šįsyk lietuvių kelyje – Suomijos rinktinė.
Per pirmąsias penkerias rungtynes Edgfaro Jankausko treniruojama komanda dar nepasiekė nė vienos pergalės – dukart patirtas pralaimėjimas (0:1 svečiuose Lenkijai ir 2:3 namuose Nyderlandams) bei tris kartus sužaista lygiosiomis (2:2 namuose su Suomija, 0:0 svečiuose ir 1:1 namuose su Malta).
„Svarbiausi dalykai, kuriuos išsinešėme iš pirmosios mūsų dvikovos Kaune – tikėjimas savimi ir charakteris. Tada mums buvo tikrai sunku, reikėjo kentėti, bet mes sugebėjome perlaužti rungtynių tėkmę.
Nepasakyčiau, kad pirmą pusvalandį Kaune buvome atsipalaidavę, tiesiog varžovai tas rungtynes pradėjo tikrai labai aktyviai, stengėsi mus spausti ir manau, kad panašaus plano stengsis laikytis ir šį kartą. Negalime ir antrą kartą lipti ant to paties grėblio“, – prieš susitikimą kalbėjo rinktinės treneris.
Lietuvai atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą yra likusios trejos rungtynės: dvikova išvykoje su Suomija, mačas namuose su Lenkija (spalio 12 d.) ir paskutinis grupės etapo susitikimas su Nyderlandais (lapkričio 17 d.).
Su trim lygiosiomis ir dviem pralaimėjimais per penkerias rungtynes Lietuvos rinktinė penkių komandų G grupėje užima ketvirtąją vietą, lenkdama tik Maltą.
Rungtynių pradžia – 19:00 val. Jas kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
