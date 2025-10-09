Prie aikštės nesugrįžo – mirė garsiausio Argentinos klubo „Boca Juniors“ treneris

Strategui 2017 metais buvo diagnozuotas prostatos vėžys, jis gydėsi, tačiau dar birželį sutiko sudaryti trečiąjį savo kontraktą su „Boca Juniors“ komanda. Anksčiau jis treniravo Buenos Airių komandą 2007-siais ir 2020–2021 metais.
M.Russo vadovavo „Boca Juniors“ klubui 2025-ųjų FIFA klubų pasaulio čempionate Amerikoje. Jis treniravo komandą ir Argentinos čempionate, tačiau praėjusio mėnesio pabaigoje, pablogėjus sveikatai, išėjo atostogų.
Treneris žadėjo sugrįžti prie aikštės krašto ir vadovauti ekipai startavusiame čempionate, tačiau viskas virto tragedija.
Paskutinės jo rungtynės su „Boca Juniors“ įvyko rugsėjo 21 d. su „Central Cordoba“ atstovais „La Bombonera“ stadione. Nuo tada komandą perėmė jo asistentai Claudio Ubeda ir Juvenalis Rodriguezas.
„Boca Juniors“ klubas pirmenybėse žengia pirmas, po 4 mačų su dar trimis klubais turintis 17 taškų.
„Boca Juniors“ klubas su giliu liūdesiu praneša apie Miguelio Angelio Russo mirtį, – socialiniuose tinkluose paskelbė komandos vadovybė. – Miguelis paliko neišdildomą pėdsaką mūsų klubo sistemoje ir visada bus džiaugsmo, šilumos ir atsidavimo pavyzdys. Šią netekties valandą esame su jo šeima ir artimaisiais. Sudie, brangusis Migueli!“
Argentinoje M.Russo taip pat treniravo dar kitas devynias komandas, tarp jų – „San Lorenzo“ (2008–2009 ir 2024–2025 m.) ir „Racing Club“ (2010 m.).
Užsienyje jis vadovavo Čilės „Universidada“ ekipai, Ispanijos „Salamanca“, Meksikos „Morelijie“, Kolumbijos „Millonarios“, Peru „Alianza Lima“, Paragvajaus „Cerro Porteno“ ir Saudo Arabijos „Al Nassr“ komandoms.
Kaip žaidėjas M.Russo debiutavo La Platos „Estudiantes“ klubo saugų grandyje 1975 metais ir ten praleido visą savo karjerą.
Jis laimėjo Argentinos lygos titulus 1982 ir 1983 metais, o baigė karjerą 1988 metais. Kitais metais jis pradėjo trenerio karjerą.
2007 metais. jis su „Boca Juniors“ laimėjo „Copa Libertadores“ taurę.