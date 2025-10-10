Dentinho: „Man svarbu, kad mano komanda išliktų susikaupusi“

Kauniečių ekipa sėkmingai pradėjo Futsal A lygos sezoną – pirmose rungtynėse iškovojo pergalę prieš Jonavos „Vikingus“ rezultatu 5:2, o antrose sezono rungtynėse nugalėjo Vilkaviškio „Bruklino“ futbolininkus – 2:1.
„Sezono pradžia mums tikrai gera, turime iškovoję pergales prieš stiprius varžovus. Mūsų tikslas – pabaigti pirmąjį lygos etapą pirmoje vietoje ir gerinti savo žaidimą kiekvienų rungtynių metu. Man, kaip treneriui, svarbu, kad mano komanda išliktų susikaupusi visose dvikovose ir kaskart gerintų savo realizaciją“, – mintimis dalinosi „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Dentinho.
Šį savaitgalį žaliai balti savo namų aikštėje priims „Akmenės krašto“ komandą. Su šiais varžovais „Kauno Žalgiris“ jau buvo susitikęs LFF Futsal Supertaurės pusfinalyje. Pagrindinis šios dvikovos laikas baigėsi lygiosiomis – 4:4, tačiau baudinių serijos metu kauniečiai iškovojo pergalę rezultatu 3:2.
Komandos treneris kalbėjo, kad „Akmenės kraštas“ nuo praėjusio sezono išlaiko puikų kovos lygį ir su kiekvienomis rungtynėmis į aikštę išeina vis stipresni.
„Šeštadienį mūsų laukia dar vienos puikios rungtynės. „Akmenės kraštas“ šį sezoną pradėjo stipriai, su jais buvome susitikę ir Supertaurės rungtynėse, kur turėjome rimtą kovą. Ši komanda rodo gerą žaidimą ir rengia pavojingas kontratakas. Tikiu, kad jei žaisime savo geriausiu lygiu, galime iškovoti dar vieną pergalę“, – teigė Dentinho.
Spalio 11 d. žalgiriečiai savo sirgalių palaikymo lauks Kauno SM „Startas“ arenoje. Dvikova prasidės 14:00 val., o įėjimas į rungtynes bus nemokamas
Kauno Žalgirissalės futbolasLietuvos salės A lyga
