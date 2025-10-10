Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prieš mačą Kaune lenkai šventė pergalę kontrolinėse rungtynėse namuose

2025 m. spalio 10 d. 07:49
Lietuvos futbolo federacija
Ketvirtadienio vakarą į kovą stojo ne tik Lietuvos rinktinė, bet ir kitos pasaulio čempionato atrankos G grupės komandos.
Priminsime, kad lietuviai ketvirtadienio vakarą apmaudžiai 1:2 pralaimėjo Suomijos rinktinei, nors po Pijaus Širvio tikslaus smūgio turėjo vieno įvarčio persvarą.
Kitas rungtynes lietuviai žais sekmadienį, kai atrankos rungtynėse namuose priims Lenkijos komandą.
Lenkai ketvirtadienio vakare taip pat žengė į aikštę, tiesa, jie namuose žaidė kontrolines rungtynes. Jose Jano Urbano auklėtiniai iškovojo pergalę, kai 1:0 nugalėjo Naujosios Zelandijos futbolininkus. Nugalėtojų komandoje vieninteliu tiksliu smūgiu pasižymėjo Piotras Zielinskis.
Verta paminėti, kad šioje akistatoje lenkams atstovavo įprastai mažiau žaidybinio laiko gaunantys futbolininkai, aikštėje nepasirodė ekipos lyderis Robertas Lewandowskis, kiti svarbūs žaidėjai taip pat rungtyniavo ne visas 90 minučių.
Tuo tarpu Maltos rinktinė ketvirtadienio vakarą savo aikštėje priėmė grupės favoritus Nyderlandus. Svečiai išvykoje iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 4:0.
Cody Gakpo rungtynių pradžioje išvedė olandus į priekį, tačiau pirmame kėlinyje tai buvo vienintelis svečių įvartis. Antro kėlinio starte per pirmas penkiolika minučių Nyderlandai mušė dar dukart, o galutinį tašką jau per pridėtą laiką padėjo Memphis Depay'us.
Sekmadienį Nyderlandai namuose priims Suomijos rinktinę, o Malta kontrolinėje dvikovoje savo aikštėje žais su Bosnija ir Hercegovina.
