Atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą: triuškinančios Norvegijos ir Turkijos rinktinių pergalės

FIFA 2026 pasaulio čempionato atrankoje Norvegijos rinktinė pratęsė įspūdingą pergalių seriją – Osle vykusiame mače norvegai net 5:0 sutriuškino Izraelio futbolininkus.
Rungtynės prasidėjo itin permainingai. Jau per pirmąsias šešias minutes Erlingas Haalandas turėjo dvi progas nuo 11 metrų žymos, tačiau abu kartus Izraelio vartininkas Danielis Peretzas atrėmė smūgius – antrąjį net po pakartojimo dėl procedūrinio pažeidimo. Vis dėlto nesėkmės puolėjo nesustabdė. 27-ą minutę jis gražiu smūgiu dešine koja pelnė pirmąjį įvartį, o vėliau dar du – 63-ąją galva ir 72-ąją po Antonio Nusos perdavimo.
Prie triuškinamos pergalės prisidėjo ir du kurioziniai epizodai: Izraelio žaidėjai Ananas Khalaili (18 min.) ir Idanas Nachmiasas (25 min.) kamuolį siuntė į savus vartus.
Ši pergalė norvegams buvo jau šeštoji iš eilės atrankos cikle – tokios serijos jų futbolo istorijoje dar nėra buvę. Be to, E. Haalandas šiame atrankos cikle jau yra pelnęs 12 įvarčių ir šiuo metu savo artimiausią oponentą rezultatyviausių atrankos žaidėjų sąraše lenkia dvigubai.
25-erių „Manchester City“ puolėjas šiuo metu demonstruoja įspūdingą formą: jis įmušė įvartį 10 iš eilės rungtynių tiek klubo, tiek rinktinės sudėtyje ir iš viso šį sezoną jau pelnė 21 įvartį. Nacionalinėje komandoje Haalandas dabar turi 51 įvartį per 46 pasirodymus.
Norvegijos rinktinė, laimėjusi visus šešis atrankos susitikimus, užsitikrino bent antrąją vietą grupėje ir išsaugojo realius šansus po ilgos pertraukos patekti į pasaulio čempionatą – paskutinį kartą ši šalis jame dalyvavo dar 1998-aisiais.
Kitose I grupės rungtynėse Taline Italijos rinktinė 3:1 įveikė šeimininkę Estiją. Jau 4-ąją minutę italus į priekį išvedė Moise’as Keanas. Sužaidus pusvalandį Mateo Retegui galėjo padvigubinti rezultatą, tačiau Estijos vartininkas Karlas Heinas atrėmė jo smūgį.
Vis dėlto po aštuonių minučių tas pats M. Retegui pasižymėjo iš žaidimo, o 74-ąją minutę Francesco Pio Esposito pridėjo trečiąjį įvartį. Estijos komandai po poros minučių pavyko sušvelninti rezultatą – įvartį pelnė Rauno Sappinenas.
E grupėje triuškinamą pergalę iškovojo Turkijos rinktinė, 6:1 sutriuškinusi Bulgarijos futbolininkus.
Tuo metu kitose šios grupės rungtynėse Ispanija 2:0 pranoko Sakartvelą.
K grupėje įvyko rezultatyvios lygiosios tarp Latvijos ir Andoros rinktinių. Mačas baigėsi 2:2.
Tuo tarpu svarbią pergalę iškovojo Albanija, kuri išvykoje 1:0 palaužė Serbijos rinktinę ir žengė tvirtą žingsnį link antrosios vietos K grupėje.
F grupėje Vengrija 2:0 nugalėjo Armėniją, o Portugalijos rinktinė iškovojo dramatišką pergalę – jau per pridėtą laiką. Rubenas Nevesas pelnė vienintelį ir pergalingą įvartį, leidusį portugalams 1:0 įveikti Šiaurės Airiją.
Norvegijos futbolo rinktinėErlingas Haalandas2026 metų pasaulio futbolo čempionatas
