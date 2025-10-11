E. Jankauskas prieš mačą su lenkais: „Tikiu, kad nuo sėkmingesnio rezultato mus skiria detalės“

Dariaus ir Girėno stadione lietuviai priims Lenkijos futbolininkus. Bilietus į šias rungtynes įsigyti kviečiame paspaudus čia.
Lietuviai šį mačą pasitinka išvykoje 1:2 nusileidę Suomijos komandai, Lenkija, tuo tarpu, kontrolinėse rungtynėse namuose 1:0 įveikė Naujosios Zelandijos komandą.
Dvikovos išvakarėse spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas akcentavo, jog, nepaisant to, kad lietuviai oficialiai prarado galimybę prasimušti į pasaulio pirmenybes, tam tikras spaudimas komandai vis tiek išlieka.
„Žinoma, kad yra tas spaudimas galvoje išlieka, aišku, kad mes norime pergalių, bet mes daug dėmesio skiriame turiniui, kas vyko tose rungtynėse, kodėl galbūt nėra tų pergalių.
Žiūrint į šitą ciklą – visos iki šiol vykusios rungtynės buvo pralaimėtos minimaliu rezultatu ir visose jose rezultatas tikrai galėjo būti kitoks.
Manau, kad būtent tai žaidėjus ir stumia į priekį – mes negalime sustoti, nors galbūt bendras komandos meistriškumas ar balansas kol kas mums dar neleidžia laimėti rungtynių, bet mes tikrai esame šalia“, – sakė E. Jankauskas.
Lenkijos rinktinė neseniai pakeitė ir trenerį, kai prie vairo stojo vietinis specialistas Janas Urbanas. E. Jankausko teigimu, šiek tiek keitėsi ir rinktinės braižas.
„Be abejo, su naujuoju treneriu matosi tam tikros naujos idėjos, atsiranda nauja žaidėjų motyvacija, galbūt žaidėjai randa savyje jėgų iš naujo, kad pademonstruotų savo geriausias savybes. Tas sėkmingas trenerio startas komandai irgi davė dar daugiau pasitikėjimo, todėl laukiame stipraus varžovo geroje formoje“, – kalbėjo strategas.
Nors Lenkija ir Suomija grupės varžybose šiuo metu turi po lygiai taškų, E. Jankausko teigimu, lenkai išsiskiria savo individualiu meistriškumu.
„Sakyčiau, kad Lenkijos rinktinė yra kiek stipresnė individualiais žaidėjais – daugiau futbolininkų žaidžia elitinėse lygose, bet kalbant apie atletinę pusę, fizinį norą, spaudimo kūrimą, tai Suomijos yra šiek tiek, manau, kitokio braižo.
Jie daugiau spaudžia, ieško fizinio kontakto, o Lenkijos futbolininkai, kadangi yra aukščiausio meistriškumo, jie labiau nori žaisti intensyvų futbolą, yra individualiai stiprūs.
Viename komponente Lenkijos rinktinė yra stipresnė, bet kalbant apie tą atletinę dalį, tai Suomijos futbolininkai, manau, tikrai lenkia Lenkiją ir to įrodymas buvo suomių pergalė namuose prieš lenkus“, – mintimis dalinosi treneris.
Rungtynes dėl kortelių praleis Artūras Dolžnikovas, tačiau, kaip pasakojo E. Jankauskas, rinktinė jau spėjo priprasti žaisti turint netekčių.
„Mes jau Suomijoje turėjome šešis žaidėjus su kortelėmis, kurie, kortelės atveju, būtų praleidę rytojaus rungtynes, bet prie netekčių mes jau esame įpratę paskutiniuose cikluose.
O pasiruošimas šiai akistatai buvo profesionalus. Aišku, labai apmaudu, kad rungtynės Suomijoje baigėsi taip, kaip baigėsi, nes aš vis dar tikiu, kad mus skiria labai nedidelės detalės nuo sėkmingesnio rezultato. Bet, vėlgi, mes turime išmesti tas negatyvias emocijas iš galvos ir būti maksimaliai pasiruošę rytojaus rungtynėms“, – kalbėjo treneris.
Edgaras JankauskasLietuvos vyrų futbolo rinktinėLenkijos vyrų futbolo rinktinė
