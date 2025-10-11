Vokietija ir Prancūzija pasiekė užtikrintas pergales atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą

Vokietija 4:0 nugalėjo Liuksemnurgą A grupės rungtynėse. Įvarčius pelnė Davidas Raumas (4 min.), Joshua Kimmichas (21 ir 50 min.) bei Serge'as Gnabry (48 min.). Liuksemburgui teko žaisti be vieno žaidėjo, kuris buvo pašalintas iš aikštės 20 minutę.
Kitose A grupės rungtynėse Šiaurės Airija 2:0 pranoko Slovakiją. iki šiol nepralaimėję slovakai pirmą kartą patyrė nesėkmę šiame atrankos cikle. Po šios pergalės Šiaurės Airija taškais susilygino su Vokietijos ir Slovakijos rinktinėmis, visos trys komandos turi po 6 taškus po trijų sužaistų rungtynių.
Švedija – Šveicarija 0:2. Taškų atrankoje ir toliau nebarsto Šveicarija. Šveicarai išvykoje 2:0 pranoko švedus ir per 3 rungtynes yra surinkę 9 taškus ir užtikrintai pirmauja B grupėje.
Švedija, savo ruožtu, po trijų mačų turi vos vieną tašką. B grupėje Kosovo ir Slovėnijos komandos sužaidė lygiosiomis 0:0, ir po šio mačo Kosovas turi 4 taškus, o Slovėnija – 2.
Prancūzija – Azerbaidžanas 3:0. Prancūzija pasiekė užtikrintą pergalę 3:0. Pirmojo kėlinio pabaigoje Kylianas Mbappe išvedė prancūzus į priekį (1:0), o vėliau Adrienas Rabiotas (2:0) ir Florianas Thauvinas (3:0) pridėjo savo įvarčius. Tačiau Prancūzijos pergalę apkartino K. Mbappe trauma – 83 minutę jis buvo pakeistas dėl čiurnos traumos.
Islandija – Ukraina 3:5. Islandija du kartus sugebėjo išlyginti rezultatą (1:1 ir 3:3), tačiau Ukraina išplėšė pergalę vėlyvais Ivano Kalužno (85 min.) ir Oleho Očeretko (88 min.) įvarčiais. D grupėje pracūzai turi 9 taškus, Ukraina – 4, Islandija – 3, Azerbaidžanas – 1.
Belgija – Šiaurės Makedonija 0:0. Šios komandos sužaidė lygiosiomis jau antrąjį kartą šiame atrankos cikle Po šio mačo Šiaurės Makedonija išlieka grupės lydere, tačiau yra sužaidusi vienu maču daugiau nei Belgija. Kitose J grupės rungtynėse Kazachstanas užtikrintai įveikė Lichtenšteiną 4:0.