A. Tutyškinas prieš lenkų iššūkį: „Įvykdžius planą galime ir laimėti rungtynes“

Nuo 21.45 val. lietuviai Dariaus ir Girėno stadione žais su Lenkijos rinktine.
Prieš rungtynes oficialioje spaudos konferencijoje dalyvavo Artemijus Tutyškinas. Jam Lenkijos futbolas yra pažįstamas itin gerai, nes žaidėjas šioje šalyje ilgus metus augo bei praleido dalį karjeros.
Visgi, paties gynėjo teigimu, papildomos motyvacijos tokiose rungtynėse ieškoti jam nereikia.
„Man papildomos motyvacijos niekada nereikia, nes aš kiekvienoms rungtynėms stengiuosi ruoštis taip pat. Aišku, aš ten praleidau ilgus metus, Lenkijoje užaugau, akademijoje žaidžiau, tai tikrai man bus ypatingos rungtynės, bet papildomos motyvacijos man tikrai nereikia“, – kalbėjo rinktinės narys.
Plačiau jis papasakojo ir apie būsimų varžovų šalies futbolo kultūrą.
„Lenkija yra futbolo šalis, ten visi labai myli, labai palaiko šią sporto šaką. Manau, kad bendrai Lenkijos futbolas eina į priekį – čia kalbu ne tik apie rinktinę, bet ir apie lygą, pavyzdžiui, kokie ten perėjimai vyksta ir panašiai. Tad Lenkijos futbolo kultūra – tikrai labai ryški“, – pasakojo futbolininkas.
Jo teigimu, tinkamai įvykdžius trenerių sukurtą planą vakare galima siekti teigiamo rezultato.
„Galima tikėtis tikrai sunkių rungtynių, nes Lenkijos rinktinė turi labai gerų žaidėjų, bet jeigu mes įvykdysime savo užduotis, tikrai duosime gerą kovą, patiems lenkams tikrai nebus lengva su mumis žaisti. Mes tą jau įrodėme Lenkijoje, kai po nesėkmingo rikošeto prasileidome įvartį, o patys turėjome savo šansų. Manau, kad jeigu įvykdysime savo planą, rytojaus rungtynes galime ir laimėti“, – dėstė jis.