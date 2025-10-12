Lrytas Premium prenumerata tik
Kaune vykstančiose futbolo rungtynėse – nerimas tribūnose: medikams teko gaivinti sirgalių

2025 m. spalio 12 d. 22:34
Sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyko Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinių rungtynės. Atrankos į 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato rungtynėse į Ąžuolyną suplūdo būrys abiejų komandų sirgalių.
Vis dėlto mačas neapsiėjo be nelaimingų atsitikimų.
Pirmojo kėlinio metu į tribūnas skubėjo medikai – jų pagalbos prireikė sunegalavusiam aistruoliui. 
Nors įprastai tokiais atvejais futbolo rungtynės yra stabdomos, panašu, rungtynių arbitras nelaimės nepastebėjo ir akistata liko nesustabdyta.
Panašu, kad blogiausio scenarijaus sirgaliui pavyko išvengti. Laiku į pagalbą atskubėję gydytojai jam uždėjo deguonies kaukę ir išgageno iš tribūnų.
