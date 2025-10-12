Kaune vykstančiose futbolo rungtynėse – nerimas tribūnose: medikams teko gaivinti sirgalių

Vis dėlto mačas neapsiėjo be nelaimingų atsitikimų.
Pirmojo kėlinio metu į tribūnas skubėjo medikai – jų pagalbos prireikė sunegalavusiam aistruoliui.
Nors įprastai tokiais atvejais futbolo rungtynės yra stabdomos, panašu, rungtynių arbitras nelaimės nepastebėjo ir akistata liko nesustabdyta.
Panašu, kad blogiausio scenarijaus sirgaliui pavyko išvengti. Laiku į pagalbą atskubėję gydytojai jam uždėjo deguonies kaukę ir išgageno iš tribūnų.
Plačiau apie Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinių mačą skaitykite čia.