Apmaudų įvartį praleidę lietuviai įpusėjus rungtynėms atsilieka prieš svečius iš Lenkijos

Po šešerių sužaistų rungtynių G grupėje Lietuvos rinktinė savo sąskaitoje turi 3 taškus, o lenkai, sužaidę penkerias rungtynes, savo sąskaitoje turi 10 taškų.
Rungtynes stebi ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė bei Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Skambant Lenkijos himnui, svečių sirgaliai tribūnose išskleidė milžinišką transparantą, o netrukus į dangų kilo fajerai, dalis jų vėliau nuskriejo aikštės kryptimi.
Rungtynės startavo 21:45 val., o jų eigą ir rezultatą bus galima sekti portale Lrytas.
Rezultatas
Lietuva 0 – 1 Lenkija
Lietuvos rinktinė šios atrankos ciklą pradėjo būtent rungtynėmis su Lenkija – tuomet Varšuvoje vykusioje dvikovoje lietuviai pralaimėjo minimaliai – 0:1.
Vėliau mūsiškiai sužaidė lygiosiomis su Suomija (2:2) bei du kartus su Malta (0:0 ir 1:1). Po to lietuviai kovingose rungtynėse 2:3 nusileido Nyderlandų komandai, o šį ketvirtadienį Helsinkyje rezultatu 1:2 pripažino Suomijos rinktinės pranašumą.
Tuo tarpu antrojoje vietoje šiuo metu G grupėje žengiantys lietuvių varžovai, be pergalės prieš mūsiškius, pranoko Maltą (2:0), tuomet nusileido Suomijai (1:2), sužaidė lygiosiomis su Nyderlandais (1:1) ir šį antradienį atsirevanšavo suomiams (3:1) už pirmosiose tarpusavio rungtynėse patirtą nesėkmę.