15 kartą iš eilės be pergalės likęs E. Jankauskas šyptelėjo: turbūt geriausios rungtynės šiais metais

Lenkus savo aikštėje priėmę Edgaro Jankausko auklėtiniai nusileido varžovams 0:2 (0:1) ir 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato atrankoje lieka su trimis taškais.
Rimtą vakarėlį tribūnose užkūrę per 4 tūkstančiai Lenkijos rinktinės sirgalių savo rankas į viršų kėlė dar 15-ąją mačo minutę, kai nestandartiniu įvarčiu pasižymėjo Sebastianas Szymanskis.
Stambulo „Fenernahce“ rungtyniaujantis 26-erių futbolininkas svečius į priekį išvedė įmušdamas „olimpinį“ įvartį – žaidėjo nuo kampinio pakeltas kamuolys į Tomo Švedkausko ginamus vartus nusileido be jokio kito prisilietimo.
Dar vieną dūrį lenkai lietuviams smeigė antrajame kėlinyje – 64-ąją min. svečių pranašumą padvigubino ryškiausia Lenkijos rinktinės žvaigždė Robertas Lewandowskis.
„Rungtynės buvo geros. Kalbant apie kokybę, žaidimo braižą, taktinį plano išpildymą. Manau, kad buvo geros rungtynės, kuriose praleidome gan keistą pirmąjį įvartį. Antrajame kėlinyje gaila, kad nedagyvenome su tuo minimaliu skirtumu iki paskutiniųjų minučių
Planavome šturmą prie priešininkų vartų, buvo jausmas, kad rungtynės nesibaigė, bet kai praleidome antrąjį įvartį, situaciją ženkliai pablogėjo“, – po mačo samprotavo Lietuvos rinktinės treneris E.Jankauskas.
Nepaisant pralaimėjimo strategas išliko pozityvus.
„Tai buvo vienos iš geresnių rungtynių šiais metais. Ypač žiūrint į fizinius rodiklius. Turbūt nelabai kam tai įdomu, bet mums tai svarbu. Šiandien šeši žaidėjai pribėgiojo daugiau nei kilometrą aukšto intensyvumo. Rimti skaičiai.
Kai turėjome kamuolį, buvome drąsus. Atsikratėme kažkokios baimės, galimų klaidų, tai duoda pasitikėjimo“, – pridūrė specialistas.
Šias rungtynes stebėjo ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė bei Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Vis dėlto įspūdingą atmosferą tribūnose kūrė ne VIP kėdėse sėdėję politikai, o gausus būrys aktyvių Lietuvos ir Lenkijos sirgalių. Viso stadione buvo daugiau nei 11 tūkst. žiūrovų.
Po mačo E.Jankauskas pridūrė, kad atmosferos prasme, tai buvo įspūdingiausios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
„Buvo neįtikėtina atmosfera. Šis stadionas dar to nematė per visą istoriją po renovacijos“, – kalbėjo 50-metis treneris.
Lietuvos rinktinė šios atrankos ciklą pradėjo būtent rungtynėmis su Lenkija – tuomet Varšuvoje vykusioje dvikovoje lietuviai pralaimėjo minimaliai – 0:1.
Vėliau mūsiškiai sužaidė lygiosiomis su Suomija (2:2) bei du kartus su Malta (0:0 ir 1:1). Po to lietuviai kovingose rungtynėse 2:3 nusileido Nyderlandų komandai, o šį ketvirtadienį Helsinkyje rezultatu 1:2 pripažino Suomijos rinktinės pranašumą.
Žygį pasaulio futbolo čempionato atrankoje E.Jankausko auklėtiniai užbaigs lapkritį, kai išvykoje susikaus su Nyderlandų futbolininkais.
Po septynių turų Lietuvos rinktinė, turinti 3 taškus, G grupėje žengia ketvirta.
