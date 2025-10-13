I. Ruginienės dėmesio sulaukusiam D. Tuskui – lenkų sirgalių kirtis: skriejo įžeidimai

Akistatą vienas šalia kito stebėdami politikai išvydo Lenkijos rinktinės pergalę 2:0 (1:0).
Kiek anksčiau buvo paskelbta, kad D.Tuskas stadione apsilankė po praėjusią savaitę Varšuvoje sulaukto I.Ruginienės vizito.
Visų rungtynių metu I.Ruginienė ir D.Tuskas neslėpė gerų emocijų, šnekučiavosi bei kartu su 11 tūkst. sirgalių stebėjo aikštėje vykstantį futbolo spektaklį.
Vis dėlto apie 4 tūkstančiai į Kauną suplūdusių Lenkijos rinktinės sirgalių apie savo šalies premjerą D.Tuską turėjo priešišką nuomonę.
Lenkijos aistruolių tribūnoje buvo iškeltas ir politikui skirtas pašiepiantis plakatas, kuriame spindėjo užrašas: „Tu nesi, niekada nebuvai ir niekada nebūsi Lenkijos rinktinės sirgalius“.
Šalia šio užrašo buvo nupieštas ir D.Tusko veidas, ant kurio kaktos matėsi Vokietijos vėliava, o po nosimi atsispindėjo garsieji Adolfo Hitlerio ūsai.
Maža to, 68-erių politikui skriejo neapykanta ne tik vaizdu, bet ir garsu – Lenkijos rinktinės sirgaliai jam skyrė ne vieną įžeidžiančią skanduotę.
Radikalumu pasižymintys lenkų sirgaliai tokiu būdu išreiškė savo neapykantą D.Tuskui dėl to, kad jo vykdomos politikos krypties.
