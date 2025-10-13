Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Sportas
Futbolas
2025 m. spalio 13 d. 19:10
Lenkijos spauda apie rungtynes Kaune: „Mūsų futbolininkų nuotaika buvo šampaninė“
2025 m. spalio 13 d. 19:10
Lrytas Premium nariams
Lenkijos sporto apžvalgininkai buvo patenkinti dėl to, kad jų šalies futbolo rinktinė sekmadienį Kaune neprisidarė sau problemų, žaidė patikimai ir užtikrintai iškovojo tris taškus.
Daugiau nuotraukų (47)
Lenkijos vyrų futbolo rinktinė
Lietuvos vyrų futbolo rinktinė
Robertas Lewandowskis
Rodyti daugiau žymių