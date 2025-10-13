Lenkų sirgalių jūra Lietuvos rinktinės saugui įspūdžio nepaliko: „Visiškai neįdomūs“

Šį kartą viskas pasikartojo ir vėlyvą sekmadienio vakarą Kaune, kai lietuviai daugiau nei 11 tūkst. sirgalių akivaizdoje 0:2 (0:1) nusileido Lenkijos futbolininkams.
Tai buvo jau 15 rungtynės iš eilės, kai E.Jankausko treniruojama komanda liko be pergalės.
„Vėl eilinės rungtynės, kuriose daug dalykų darome gerai, bet rezultato nėra. Žiūrint į skaičius – nieko naujo, bet manau, suteikėme gerų minčių žmonėms“, – po mačo samprotavo 28-erių Justas Lasickas.
Pirmąjį varžovų įvartį mūsų rinktinė praleido dar 15-ąją akistatos minutę, kai lenkai pasižymėjo neįprastu smūgiu.
Varžovus į priekį išvedė „olimpinį“ įvartį įmušęs Sebastianas Szymanskis. 26-erių futbolininkas kamuolį į vartus pasiuntė tiesiai nuo kampinio žymos.
„Įspūdingas padavimas. Nežinau. Laukiau smūgio (baudos aikštelėje) iš krūvos žmonių. Sunku pasiekti kamuolį tarp tokios krūvos žmonių, laukiau smūgio, per daug „ant pirmos“ pasidaviau, niekas nelietė kamuolio ir krito įvartis“, – į šį taiklų smūgį žvelgė atakoje nuginkluotas Lietuvos rinktinės vartininkas Tomas Švedkauskas.
31-erių vartų sargas ne kartą gelbėjo Lietuvos rinktinę nuo varžovų smūgių, tačiau net ir jis liko bejėgis po antrajame kėlinyje galva atliko Roberto Lewandowskio smūgio.
„Barcelona“ klube rungtyniaujanti Lenkijos rinktinės žvaigždė su šiuo įvarčiu sudėjo paskutiniuosius taškus.
„Gaila, kad pralaimėjome, bet iš tiesų manau, kad rungtynės nebuvo prastos. Turėjome keletą įsiveržimų į baudos aikštelę, bet paskutinėje fazėje pritrūkdavo tikslumo, kažką turėjome daryti geriau ir greičiau“, – samprotavo Fiodoiras Černychas.
34-erių futbolininkui tai buvo jau 101 mačas atstovaujant Lietuvos vyrų futbolo rinktinei. Pagal šį rodiklį jis susilygino su šalies legenda Sauliumi Mikoliūnu.
„Laukdamas kvietimo į rinktinę visada esu tarsi mažas vaikas ir labai džiaugiuosi. Kartais net kai esi geros formos ir žinai, kad pakvies, vis tiek sulaukus to kvietimo jausmas yra labai malonus“, – tęsė jis.
Sekmadienio mače netrūko ir aistrų. Įspūdingą palaikymą kūrė ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos sirgaliai. Jų į Dariaus ir Girėno stadiono tribūnas suplūdo per 4 tūkstančius.
Vis dėlto pasibaigus rungtynėms J.Lasickas nesureikšmino priešiškos lenkų atmosferos.
„Man visiškai neįdomūs jie (lenkai), man Lietuvos aistruoliai rūpi, vis gausėjanti „Vyčio tribūna“. Turime stengtis dėl jų, ką padarysi, na, negalime laimėti, bet galime atiduoti širdį, tą mato mūsų sirgaliai, „Vyčio tribūna“.
Ji man 10 kartų svarbesnė. Kitoje pusėje gali būti ir 10 tūkst. lenkų, bet vis tiek žiūrėsiu į mūsų fanus“, – užbaigė J.Lasickas.
Lietuvos rinktinė šios atrankos ciklą pradėjo būtent rungtynėmis su Lenkija – tuomet Varšuvoje vykusioje dvikovoje lietuviai pralaimėjo minimaliai – 0:1.
Vėliau mūsiškiai sužaidė lygiosiomis su Suomija (2:2) bei du kartus su Malta (0:0 ir 1:1). Po to lietuviai kovingose rungtynėse 2:3 nusileido Nyderlandų komandai, o šį ketvirtadienį Helsinkyje rezultatu 1:2 pripažino Suomijos rinktinės pranašumą.
Žygį pasaulio futbolo čempionato atrankoje E.Jankausko auklėtiniai užbaigs lapkritį, kai išvykoje susikaus su Nyderlandų futbolininkais.
Po septynių turų Lietuvos rinktinė, turinti 3 taškus, G grupėje žengia ketvirta.
Justas LasickasTomas ŠvedkauskasFiodoras Černychas
Rodyti daugiau žymių