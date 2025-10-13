Po futbolo – policijos iškvietimas naktį dėl lenkų fanų elgesio

Nors buvo baimintasi lenkų fanų išpuolių ir viešosios tvarkos drumstymo, futbolo vakaras praėjo be didesnių problemų.
Kauno policija praneša, kad 06:24 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Aukštaičių g., viešbutyje užsieniečiai kelia triukšmą. Nuvykus pareigūnams darbuotojas paaiškino, kad buvo triukšmauta, tačiau triukšmą kėlę piliečiai jau buvo nurimę ir miegojo.
Spalio 12 dieną fiksuoti pranešimai, susiję su fanais, futbolo rungtynėmis:
- 09:11 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Laisvės al., vyras (gim. 1986 m.) pro kasas praėjo nesusimokėjęs už prekes. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 str.
- 18:05 val. Kaune, Laisvės al., pastebėtas vyras su sužalota galva. Pastarasis (gim. 1994 m.) perduotas medikams. Vyras pretenzijų neturėjo, teigė nukritęs pats.
- 19:36 val. ir 20.44 val. gauti pranešimai, kad Kaune, Perkūno al., buvo šlapintasi.
- 21:40 val. Kaune, Perkūno al., neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1990 m.) pateko į pagrindinės aikštės prieigas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 484 str. bei 481 str.
Rungtynėse taip pat buvo užfiksuotas incidentas, kai vienam žiūrovui prireikė medicinos pagalbos, jis turėjo būti gaivinamas.
Taip pat socialiniuose tinkluose buvo galima pamatyti, kad lenkų fanai užpuolė du lietuvius. Atvykusi policija numalšino aistras.
