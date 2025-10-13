Savo rinktinės sirgalius ignoravęs D. Tuskas džiaugėsi Vilniaus lenkais

„Niekada nebuvai, nesi ir nebūsi Lenkijos rinktinės fanas“, – skelbė Lenkijos rinktinės sirgalių plakatas.
Taip pat ant ministro pirmininko atvaizdo kaktos buvo nupiešta Vokietijos vėliava ir pridėti ūsai implikavo į panašumus su Adolfu Hitleriu.
Ištikimiausi Lenkijos sirgaliai rungtynių metu taip pat skandavo „Donaldai, tu idiotas ir chuliganai nuvers tavo valdžią“, „Velniop Tuską, Velniop“, „Velniop, velniop Izraelį“ ir „Vilnius lenkų“.
Tačiau savo asmeniniame „X“ profilyje į tokius sirgalių veiksmus nekreipė dėmesio.
Po pirmojo įvarčio D. Tuskas pasidalino bendra nuotrauka su Lietuvos ministre pirmininke Inga Ruginiene bei prierašu: „Lenkija pelnė įvartį, bet Lietuvos premjerė vis dar šypsosi“.
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas pagrindiniais sirgaliais, prisidėjusiais prie pergalės, įvardijo savo atsivežtus Vilniuje gyvenančius lenkų šeimų vaikus.
„Su tokiais gerbėjais ir negalėjo būti kitaip“, – socialiniame tinkle parašė D.Tuskas pirmadienį.
„Klausykite, 2:0! Rezultatas, aišku, yra svarbiausias. Nors bent jau tiek pat svarbu buvo matyti lenkų vaikus iš Vilniaus. Aš juos pakviečiau į mačą, daviau jiems bilietus.
Jie atvyko palaikyti Lenkijos komandos. Kiekvienam daviau po raudonai baltą šaliką ir jie puikiai palaikė komandą. Tai tikrai turėjo įtakos rezultatui ir Lenkijos komandos pasirodymui“, – džiaugėsi D. Tuskas.