Žaliojo Kyšulio stebuklas – pusė milijono gyventojų turinti šalis pateko į pasaulio čempionatą

Pirmadienį vykusiose atrankos rungtynėse Žaliasis kyšulys namuose 3:0 (0:0) įveikė Esvatinį.
Įvarčius nugalėtojams pelnė Dailonas Rocha Livramento, Willy Semedo ir Stopira.
Iškovoję pergalę Žaliojo kyšulio futbolininkai Aftrikos atrankos D grupėje aplenkė favoritus Kamerūną ir iškovoję pirmąją vietą užsitikrino vietą pasaulio čempione.
Žaliasis Kyšulys tapo antrąja mažiausia valstybe patekusia į pasaulio čempionatą. Mažesnė buvo tik Islandijos valstybė (404 tūkst.).
2026 metų pasaulio čempionatas vyks Kanadoje, JAV ir Kanadoje birželio 11 – liepos 19 dienomis.
Pirmą kartą istorijoje čempionate varžysis net 48 rinktinės.