Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Žaliojo Kyšulio stebuklas – pusė milijono gyventojų turinti šalis pateko į pasaulio čempionatą

2025 m. spalio 13 d. 22:13
Lrytas.lt
524 tūkstančius gyventojų turinti Žaliojo Kyšulio sala pirmą kartą šalies istorijoje pateko į pasaulio futbolo čempionatą.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį vykusiose atrankos rungtynėse Žaliasis kyšulys namuose 3:0 (0:0) įveikė Esvatinį.
Įvarčius nugalėtojams pelnė Dailonas Rocha Livramento, Willy Semedo ir Stopira.
Iškovoję pergalę Žaliojo kyšulio futbolininkai Aftrikos atrankos D grupėje aplenkė favoritus Kamerūną ir iškovoję pirmąją vietą užsitikrino vietą pasaulio čempione.
Žaliasis Kyšulys tapo antrąja mažiausia valstybe patekusia į pasaulio čempionatą. Mažesnė buvo tik Islandijos valstybė (404 tūkst.).
2026 metų pasaulio čempionatas vyks Kanadoje, JAV ir Kanadoje birželio 11 – liepos 19 dienomis.
Pirmą kartą istorijoje čempionate varžysis net 48 rinktinės.
Žaliojo Kyšulio salospasaulio futbolo čempionato atranka2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.