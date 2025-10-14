Prancūzijos futbolininkai nesugebėjo palaužti islandų

Šeimininkai į priekį išsiveržė 39-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Victoras Palssonas.
Rezultatą 63-ąją minutę lygino Christopheris Nkunku. Puolėjas prasiveržęs kairiuoju kraštu nesunkiai įveikė varžovus ir pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą.
Po 5 minučių Jeanas-Philippe’as Mateta po puikios komandinės atakos išvedė prancūzus į priekį, bet šeimininkų herojumi tapo Kristianas Hlynssonas, kuris tiksliu smūgiu pasižymėjo jau po 2 minučių.
Kitose D grupės rungtynėse Ukraina 2:1 (1:1) įveikė Azerbaidžiano rinktinę.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Oleksėjus Gutsuljakas ir Ruslanas Malinovskis, o Azerbaidžano įvartis krito po to, kai Vitalijus Mykolenko pasiuntė kamuolį į savo vartus.
D grupėje pirmauja prancūzai su 10 taškų savo sąskaitoje, o ukrainiečiai su 7 taškais rikiuojasi antroje pozicijoje. Islandai iškovojo 4 taškus, azerbaidžaniečiai – 1.
Kiti rezultatai:
Šiaurės Makedonija – Kazachstanas 1:1,
Šiaurės Airija – Vokietija 0:1,
Slovakija – Liuksemburgas 2:0,
Slovėnija – Šveicarija 0:0,
Švedija – Kosovas 0:1,
Velsas – Belgija 2:4.