2026-ųjų pasaulio futbolo pirmenybių atranka: kas jau paaiškėjo ir ką dar reikės išsiaiškinti?

Praėjusios savaitės pabaigoje ir šios savaitės pradžioje paaiškėjo dar dešimt vyrų futbolo rinktinių, kurios dalyvaus 2026 metų pasaulio pirmenybėse. Per pastarąjį atrankos langą kelialapius į JAV, Kanadoje ir Meksikoje vyksiantį turnyrą užsitikrino Egipto, Alžyro, Ganos, Žaliojo Kyšulio, Kataro, Saudo Arabijos, Senegalo, Pietų Afrikos, Dramblio Kaulo Kranto ir Anglijos futbolininkai.
Atrankos turnyrui artėjant prie finišo linijos, laisvų vietų baigiamajame turnyre lieka vis mažiau, bet kitų metų pasaulio pirmenybėse pirmą kartą dalyvaus net 48 komandos, todėl neįteiktų kelialapių dar liko nemažai – net 20.
14 kelialapių Europos bei Centrinės Amerikos ir Karibų šalių komandoms bus įteikti lapkričio mėnesį, paskutinieji šeši kelialapiai – kitų metų kovo mėnesį.
Teisę žaisti 2026 m. pasaulio pirmenybėse užsitikrinusios komandos:
Šeimininkai (3): JAV, Kanada, Meksika.
Europa (1): Anglija.
Pietų Amerika (6): Argentina, Ekvadoras, Kolumbija, Urugvajus, Brazilija, Paragvajus.
Afrika (9): Egiptas, Senegalas, Pietų Afrika, Žaliasis Kyšulys, Marokas, Dramblio Kaulo Krantas, Alžyras, Tunisas ir Gana.
Azija (8): Iranas, Korėja, Japonija, Uzbekistanas, Jordanija, Australija, Kataras, Saudo Arabija.
Okeanija (1): Naujoji Zelandija.
Šiaurės, Centrinė Amerika ir Karibų šalys (0): -.
Tarp 28 komandų, jau turinčių teisę žaisti pasaulio pirmenybėse, yra trys debiutantės. Tai – Uzbekistano, Jordanijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinės.
Septynios komandos į pasaulio pirmenybes grįš po neilgos pertraukos: Egiptas ir Kolumbija praleido vieną turnyrą, Alžyras ir Dramblio Kaulo Krantas – du, Paragvajus, Pietų Afrika ir Naujoji Zelandija – tris.
Kitos 18 komandų pasaulio pirmenybėse žaidė ir prieš ketverius metus.
Lietuva
Lietuvos rinktinė aritmetinę galimybę iškovoti kelialapį į pasaulio pirmenybes prarado praėjusią savaitę, kai išvykoje pralaimėjo Suomijos futbolininkams.
Lietuviai, žaidžiantys Europos zonos atrankos G grupėje, per septynerias rungtynes iškovojo 3 taškus ir užima ketvirtąją vietą. Edgaro Jankausko treniruojama komanda dukart sužaidė lygiosiomis su Malta ir sykį – su Suomija. Lietuvos komandai liko vienerios rungtynės lapkričio 17 dieną išvykoje su Nyderlandų futbolininkais.
Mūsų šalies rinktinė grupėje lenkia tik Maltos komandą, kuri iškovojo 2 taškus.
Grupėje pirmauja Nyderlandai (16 tšk. per 6 rungt.), Lenkija (13 tšk. per 6 rungt.) ir Suomija (10 tšk. per 7 rungt.). Nors vis dar lieka aritmetinė galimybė, kad pirmaujančių komandų rikiuotė pasikeis, faktiškai nebėra abejonės, kad pirmąją vietą užims Nyderlandai, antrąją – Lenkija.
Grupės nugalėtojai gaus tiesioginį kelialapį į pasaulio pirmenybes, antrąją vietą užimsianti komanda žais Europos zonos atrankos atkrintamajame etape.
Europa
Europos žemynui pasaulio pirmenybėse skirtos 16 vietų. Dėl šių kelialapių kovojo 54 komandos, suskirstytos į dvylika grupių. Šešiose grupėse žaidžia po keturias komandas, kitose šešiose grupėse – po penkias komandas.
Antradienį pirmąja Europos komanda, užsitikrinusia grupės nugalėtojos vardą ir kelialapį į pasaulio pirmenybes tapo Anglijos rinktinė. Visų kitų grupių nugalėtojai paaiškės lapkričio viduryje per paskutinį atrankos langą.
Tiesa, keturių grupių varžybų baigtis jau beveik aiški. Paskutinio atrankos lango ramiai gali laukti ne tik Nyderlandų, bet ir Portugalijos (F grupė), Belgijos (J grupė) bei Kroatijos (L grupė) futbolininkai.
A grupėje į pirmąją vietą pretenduoja Vokietija ir Slovakija (po 9 tšk.), B grupėje – Šveicarija (10) ir Kosovas (7), C grupėje – Danija ir Škotija (po 10), D grupėje – Prancūzija (10) ir Ukraina (7), E grupėje – Ispanija (12) ir Turkija (9), H grupėje – Austrija (15) ir Bosnija ir Hercegovina (13), I grupėje – Norvegija (18) ir Italija (15).
Dvylika grupių nugalėtojų gaus tiesioginius kelialapius į pasaulio pirmenybes, o komandos, kurios užims antrąją vietą, kartu su keturiomis komandomis, atrinktomis pagal Tautų lygos rezultatus, dėl likusių keturių kelialapių kovos atrankos atkrintamajame etape.
Pietų Amerika
Pietų Amerikos zonos atrankos turnyras jau baigėsi. Jame dešimt komandų kovojo dėl šešių kelialapių, o septintąją vietą užėmusi Bolivijos rinktinė gavo teisę žaisti atrankos tarpžemyniniame atkrintamajame etape.
Dešimt komandų žaidė dviem ratais, o po 18 rungtynių šešias aukščiausias vietas užėmė Argentina (38 tšk.), Ekvadoras (29), Kolumbija, Urugvajus, Brazilija ir Paragvajus (po 28).
Septintąją vietą užėmusi Bolivija (20) gana žymiai atsiliko nuo pirmojo šešeto, o tris paskutines vietas užėmė Venesuela (18), Peru (12) ir Čilė (11).
Afrika
Afrikos žemyne šią savaitę baigėsi pagrindinis atrankos etapas, kuriame 53 komandos varžėsi devyniose grupėse. Visų devynių grupių nugalėtojai iškovojo kelialapius į pasaulio pirmenybes. Eritrėjos futbolo federacija atsisakė žaisti atrankos turnyre.
Tai – Egiptas, Senegalas, Pietų Afrika, Žaliasis Kyšulys, Marokas, Dramblio Kaulo Krantas, Alžyras, Tunisas ir Gana.
Geriausiai žaidė Maroko rinktinė, kuri laimėjo visas 8 rungtynes ir neprarado nė taško (marokiečiai nugalėjo vienintelėje grupėje, kurioje žaidė penkios komandos).
Pralaimėjimo išvengė ir kelių kitų grupių nugalėtojai. Tuniso rinktinė pasiekė devynias pergales ir kartą sužaidė lygiosiomis, Egipto ir Dramblio Kaulo Kranto rinktinės pasiekė po aštuonias pergales ir du kartus sužaidė lygiosiomis, Senegalo rinktinė pasiekė septynias pergales ir tris kartus sužaidė lygiosiomis.
Keturios grupėse antrąją vietą užėmusios komandos gavo antrą šansą. Nigerijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Kamerūno ir Gabono rinktinės lapkričio mėnesį žais Afrikos zonos atrankos atkrintamajame etape, kurio nugalėtojai gaus teisę žaisti atrankos tarpžemyniniame atkrintamajame etape.
Azija
Azijos atrankos turnyras vyksta net penkiais etapais. Šeši pirmieji kelialapiai birželio mėnesį buvo įteikti po trečiojo etapo, kuriame 18 stipriausių žemyno komandų kovojo trijose grupėse.
A grupėje geriausiai žaidė Iranas (23) ir Uzbekistanas (21), B grupėje – Korėja (22) ir Jordanija (16), C grupėje – Japonija (23) ir Australija (19).
Šią savaitę baigėsi ketvirtojo etapo grupių varžybos. Grupių nugalėtojomis tapo ir kitus du kelialapius į pasaulio pirmenybes iškovojo Kataras ir Saudo Arabija.
Ketvirtojo etapo grupėse antrąją vietą užėmę Jungtiniai Arabų Emyratai ir Irakas lapkričio mėnesį žais atkrintamąjį mačą dėl teisės žaisti atrankos tarpžemyniniame atkrintamajame etape.
Okeanija
Okeanijos atrankos turnyras vyko trims etapais. Vienintelį šiam kraštui skirtą kelialapį iškovojo Naujoji Zelandija, atrankos finalo rungtynėse nugalėjusi Naująją Kaledoniją 3:0.
Naujosios Kaledonijos futbolininkai gavo teisę žaisti atrankos tarpžemyniniame atkrintamajame etape.
Šiaurės, Centrinė Amerika ir Karibų šalys
Kadangi pasaulio pirmenybės vyks Šiaurės ir Centrinės Amerikos šalyse ir trys šio regiono komandos pateko į baigiamąją dalį be atrankos, kitoms Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų šalių rinktinėms paliktos vos trys laisvos vietos.
Kova dėl šių trijų kelialapių dar tęsiasi. Šiuo metu vyksta trečiasis atrankos etapas, kuriame dvylika komandų žaidžia trijose grupėse. Visose trijose grupėse vyksta atkakli kova. A grupėje į pirmąją vietą
pretenduoja Surinamas, Panama (po 6 tšk.) ir Gvatemala (5), B grupėje – Jamaika (9) ir Kiurasao (8), C grupėje – Hondūras (8), Kosta Rika (6) ir Haitis (5). Iki varžybų pabaigos liko du turai.
Dvi šio regiono komandos, kurios neiškovos tiesioginių kelialapių, gaus teisę žaisti atrankos tarpžemyniniame atkrintamajame etape.