Fantastika: 40-metis Cristiano Ronaldo pagerino dar vieną rekordą

Portugalai sužaidė lygiosiomis 2:2 (2:1) su Vengrijos rinktine ir nepasinaudojo šansu dar jau šioje akistatoje užsitikrinti bilietą į kitais metais Katare vyksiančias pirmenybes.
40-metis C.Ronaldo šiame mače įmušė du įvarčius ir įrašė savo pavardę dar viename rekordų skyrelyje.
Šį kartą portugalas tapo visų laikų rezultatyviausiu pasaulio futbolo čempionato atrankų žaidėjų. 40 įvarčių atrankose jau įmušęs C.Ronaldo aplenkė Carlosą Ruizą (Gvatemala).
Jau atrodė, kad 2:1 pirmaujanti Portugalija švęs pergalę, bet pačioje antrojo kėlinio pabaigoje apie save priminė vengrai.
Paskutinėmis mačo minutėmis laiku ir vietoje atsidūręs Vengrijos rinktinės kapitonas Dominikas Szoboszlai'us išlygino rezultatą iš išplėšė svečiams tašką.
Po šios dvikovos Portugalija su 10 taškų savo F grupėje užima pirmąją vietą, vengrai su 5 taškais žengia antri.
2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato Europos atranka, antradienio mačai:
E grupė
Ispanija – Bulgarija 4:0
Turkija – Sakartvelas 4:1
F grupė
Airija – Armėnija 1:0
Portugalija – Vengrija 2:2
I grupė
Estija – Moldova 1:1
Italija – Izraelis 3:0
K grupė
Andora – Serbija 1:3
Latvija – Anglija 0:5