15 įvarčių Meksikos rinktinei pelnęs futbolininkas – kalėjime dėl nepilnametės prievartavimo

2025 m. spalio 16 d. 15:02
Lrytas.lt
Buvęs Meksikos rinktinės futbolininkas Omaras Bravo stos prieš teismą dėl nepilnametės privartavimo.
Kaip praneša „The Associated Press“, 45-erių profesionalo karjerą jau baigęs vyras yra kaltinamas 17-metės jo merginos dukros išnaudojimu. Teigiama, kad tai truko net šešerius metus.
Dėl nusikaltimo pobūdžio, kaip numato Meksikos įstatymai, laukdamas lemtingojo teismo posėdžio O. Bravo dabar sėdi kalėjime. Ten jis praleis artimiausius šešis mėnesius.
Prokuratūra pristato 42 ekrano nuotraukas, rodančias kaip O. Bravo bendrauja su nepilnamete, ir vaizdo įrašą.
Jeigu bus nuteistas, vyrui gresia iki 10 metų kalėjimo.
O. Bravo už Meksikos rinktinę sužaidė 66 mačus ir pelnė 15 įvarčių. Jis rinktinei atstovavo 2004-ųjų Atėnų olimpinėse žaidynėse ir 2006-ųjų pasaulio futbolo čempionate Vokietijoje. O. Bravo yra rezultatyviausias visų laikų vieno sėkmingiausių Meksikos klubų – „Chivas de Guadalajara“ – futbolininkas.
Meksikos vyrų futbolo rinktinėmoterų prievartavimas

